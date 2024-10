Ci sta lavorando l’Enea con un pool di partner: contribuirà al miglioramento delle condizioni dei piccoli coltivatori. E Illy apre a Milano il centro “Mind the coffee cup”

L’Enea è al lavoro sulla prima carta di identità del caffè per ottenere la tracciabilità di quelli di alta qualità (specialty coffee) e contribuire al miglioramento delle condizioni di vita dei piccoli coltivatori da cui dipendono le produzioni di eccellenza. È quanto prevede la collaborazione tra l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile e Pnat (azienda spin-off dell’Università di Firenze), l’Accademia del caffè espresso (La Marzocco) e gli enti garanti del caffè di otto Paesi del Centro e Sud America.

«Si tratta di un’iniziativa unica nel suo genere perché mira ad approfondire la conoscenza del caffè e a indagare la possibilità di basi scientifiche che misurino la qualità e le caratteristiche di una tazza di caffè, coinvolgendo ben otto Stati produttori a livello mondiale», commenta Gianfranco Diretto, responsabile del laboratorio Enea di Biotecnologie Green. «Vogliamo arrivare a una formazione dei baristi sul modello dei sommelier, per offrire ai consumatori un “viaggio” tra le diverse tipologie di caffè, anche prevedendo un pagamento differenziato sulla base di qualità, tracciabilità e sostenibilità», ha aggiunto l’esperto.



Il futuro del caffè

A proposito della bevanda più bevuta al mondo, in occasione della Giornata internazionale del caffè (che si è celebrata lo scorso 1° ottobre), illycaffè ha proposto “Mind the coffee cup” – Il futuro del caffè analizzato a fondo”, un progetto fisico e digitale che intende stimolare un lavoro congiunto per trovare una soluzione sostenibile agli effetti del riscaldamento climatico.

A Milano, fino al 14 ottobre, l’edicola di piazza San Babila sarà trasformata in un bar dove sarà possibile sorseggiare gratuitamente un caffè 100% prodotto da agricoltura rigenerativa, leggendo un giornale realizzato ad hoc per scoprire di più sul progetto “Mind the coffee cup”.

Il caffè, d’altra parte, non è solo una bevanda, ma un rito che accompagna la vita quotidiana di milioni di persone: basti pensare che ogni giorno vengono consumate più di 3 miliardi di tazzine e che l’industria del caffè dà lavoro a 25 milioni di famiglie di coltivatori. Una risorsa minacciata dal riscaldamento climatico che, attraverso l’aumento delle temperature, le variazioni nelle precipitazioni e la diffusione di malattie delle piante, ne mette a rischio la produzione in tutto il mondo. Per mitigare gli effetti del riscaldamento climatico illycaffè, spiega una nota, da anni “promuove l’utilizzo dell’agricoltura rigenerativa, l’insieme di pratiche agronomiche che riducono l’impatto ambientale, rinnovando la fertilità del suolo e aumentando la biodiversità, garantendo una continuità di reddito ai produttori”.