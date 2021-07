Le sovvenzioni a sostegno della mobilità elettrica sono costate al governo tedesco 1,25 miliardi di euro nella prima metà del 2021

La Germania è sul punto di raggiungere il suo obiettivo di un milione di auto elettriche sulla strada, grazie a una serie di sussidi statali per incoraggiarne l’acquisto. Lo ha sottolineato il ministro dell'Economia Peter Altmaier.



Obiettivo in ritardo di soli sei mesi

"Raggiungeremo il nostro obiettivo di un milione di auto elettriche entro il 2020 - qualcosa che tutti pensavano fosse irraggiungibile - questo luglio, con appena mezzo anno di ritardo", ha annunciato Altmaier al quotidiano Tagesspiegel. Il ministro ha dettagliato che agli acquirenti sono stati applicati premi di promozione per la mobilità elettrica per un totale di 1,25 miliardi di euro nella prima metà del 2021, che è più che in tutto l'anno scorso.



Sovvenzioni record dello Stato

Altmaier ha sottolineato che nel 2021 il governo avrà stanziato una somma record per queste sovvenzioni. Circa la metà delle auto cofinanziate dallo stato sono veicoli elettrici puri, l'altra metà sono modelli ibridi plug-in. Altmaier ha aggiunto che, dall'inizio del programma di premi per auto più verdi, più di 530.000 veicoli sono stati sovvenzionati e circa 2,1 miliardi di euro sono stati pagati in premi. Il programma è stato ampliato nel contesto della pandemia di coronavirus. Il sussidio massimo per i veicoli elettrici che costano meno di 40.000 euro è ora di 9.000 euro, mentre per gli ibridi è di 6.750 euro.