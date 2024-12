Lo farà senza disperdere calore nell’aria. Funziona con il raffreddamento radiativo passivo ed è un prototipo italiano sviluppato dall’Enea

Enea sta lavorando a un meta-materiale capace di mantenere una temperatura fino a 12 gradi al di sotto di quella circostante, permettendo di mantenere freschi tessuti e cibo anche d’estate. Non solo: il materiale sarà in grado di raffrescare gli edifici senza climatizzazione elettrica e senza disperdere calore nell’ambiente limitrofo.

È quanto promettono le proprietà ottiche del meta-materiale isolato dall’aria, il primo in Europa in grado di produrre raffreddamento passivo diurno attraverso un approccio fotonico: i risultati della ricerca dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile sono già stati pubblicati sulla rivista Energies.

«Il lavoro che stiamo svolgendo parte dalla domanda se sia concretamente possibile trasferire nell’universo il calore di un oggetto senza disperderlo nell’ambiente circostante. La risposta positiva dalla quale siamo partiti proviene da un meta-materiale che abbiamo ottenuto e che, snellito nella sua formulazione e adattato a substrati adesivi, potrebbe rivestire grandi superfici», spiega Anna Castaldo, che ha firmato il primo lavoro insieme ai colleghi Enea del dipartimento Tecnologie energetiche e fonti rinnovabili Emilia Gambale, Manuela Ferrara, Michela Lanchi, Giuseppe Vitiello e Michele Zinzi.

A differenza della maggior parte dei metodi di raffreddamento attualmente utilizzati, come ad esempio i condizionatori che richiedono energia elettrica e risorse per smaltire il calore (metodi attivi), il raffreddamento radiativo è passivo, simile a quello naturale che la Terra stessa adopera per raffreddarsi di notte.