Esperti di fama nazionale e internazionale sono stati chiamati a fornire il contributo su argomenti di interesse scientifico, in tre aree tematiche: nucleare, rinnovabili e reti

È stato rinnovato nelle scorse settimane il Comitato Scientifico di RSE che, insieme al Comitato Interno, costituisce il Consiglio Scientifico. Presiede il comitato scientifico il presidente del CdA, Carloalberto Giusti; Vicepresidente è Franco Cotana, amministratore delegato Rse; Romano Ambrogi, già responsabile strategia & comunicazione di Rse, è confermato segretario scientifico operativo. Il nuovo comitato scientifico è articolato in tre aree tematiche ed è composto da personalità di riconosciuta esperienza ed elevata reputazione e da esponenti della comunità scientifica internazionale.



Area nucleare

Fanno parte dell’area “Nucleare, tecnologie innovative e aspetti giuridico-normativi”: Pietro Agostini (già Enea e Responsabile direttore del centro ricerche Brasimone e co-autore della strategia europea sul nucleare sostenibile); Giacomo Aiello (Cea - Commissariato dell’Energia Nucleare francese); Vittorio Badalassi (Oak Ridge, Doe - Dipartimento Energia Usa); Emilio Baglietto (associate department head and professor of nuclear science and engineering, Mit Boston); Marcello Capra (già membro del precedente comitato scientifico; delegato italiano per conto del ministero dell’Ambiente del Set- Plan, steering group per lo strategic energy tecnology plan della Commissione Europea).



Area rinnovabili

Partecipano all’area “Rinnovabili, sostenibilità economico- sociale ed efficienza”: Maurizio Cellura (Università degli Studi di Palermo, dipartimento dell'energia, ingegneria dell'informazione e modelli matematici); Rosa Lombardi (Sapienza Università di Roma, facoltà di Economia); Shūji Nakamura (Premio Nobel 2014 per l’invenzione delle lampade Led, Università di Santa Barbara, California); Sara Rainieri (professoressa di fisica tecnica industriale del dipartimento di ingegneria e architettura dell’Università degli Studi di Parma, presidente Uit - Unione italiana termofluidodinamica); Eleonora Riva Sanseverino (Università degli Studi di Palermo; esperta del Cluster 5 su clima, energia e mobilità in Horizon Europe).



Area reti, smart grid e AI

L’area “Reti, Smart Grid e AI” è costituita da: Giovanni Betta (Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale; membro Cun dell’area 9 - ingegneria industriale e dell’informazione); Livio Gallo (già responsabile di Enel e membro del precedente comitato scientifico); Massimo La Scala (professore del dipartimento di ingegnera elettrica e dell’informazione del Politecnico di Bari, già membro del precedente comitato scientifico); Fabrizio Pilo (professore di sistemi elettrici per l'energia dell’Università degli Studi di Cagliari, prorettore delegato al territorio e all’innovazione); Massimo Rebolini (già responsabile del centro di ricerca di Terna, già membro del precedente comitato scientifico).



Cosa faranno

Compito del Comitato Scientifico sarà elaborare proposte e approfondire specifici argomenti di interesse scientifico per RSE, contribuendo a fornire e aggiornare le informazioni sugli scenari energetici e di ricerca e innovazione in ambito internazionale. “Siamo onorati di poter contare sul contributo di 15 tra i massimi esperti mondiali su temi che vedono RSE oggi protagonista e capofila di attività di ricerca che potranno incidere sulle politiche energetiche e sul percorso di defossilizzazione del nostro Paese”, ha commentato Carloalberto Giusti.