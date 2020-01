Melbourne in Australia, Dallas e Los Angeles negli Usa saranno le prime città in cui lanciare i taxi volanti tra tre anni

La sud-coreana Hyundai produrrà dei taxi volanti per Uber, che saranno lanciati nel 2023. Lo ha annunciato il gruppo in una nota, spiegando che i veicoli saranno elettrici al 100% e potranno trasportare quattro persone.



L'accordo è stato illustrato in occasione del salone Consumer Electronics Show a Las Vegas. Jaiwon Shin, patron della divisione Mobilità aerea urbana di Hyundai, ha stimato che i costi resteranno ragionevoli grazie alla fabbricazione su scala industriale: "Sappiamo come produrre in massa veicoli di alta qualità, in modo che siano accessibili a tutti", ha dichiarato.



Uber ha reso noto di aver scelto l’australiana Melbourne e le statunitensi Dallas e Los Angeles come prime città in cui lanciare i taxi volanti; Hyundai ha mostrato il prototipo S-A1, con velocità fino a 290 km/h e a propulsione elettrica; inizialmente sarà pilotato, ma è destinato a essere autonomo.