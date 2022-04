Il nuovo Master of science in Trasformative Sustainability, realizzato in collaborazione da Università Bocconi e Politecnico di Milano, sarà attivo dall’anno accademico 2022/23

Formare figure che uniscano competenze di management e competenze tecnologiche legate alla transizione sostenibile: veri e propri top manager della sostenibilità, sempre più richieste dalle aziende. È il Master of science in Trasformative Sustainability, il nuovo corso di laurea congiunto di Università Bocconi e Politecnico di Milano, lanciato dai due rettori di Bocconi e Politecnico, Gianmario Verona e Ferruccio Resta, assieme al ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani.

Unicum in Europa

La nuova laurea magistrale (master of science) che sarà diretta da Francesco Perrini e Raffaella Cagliano – rispettivamente professore ordinario di Economia e gestione delle imprese in Bocconi e professoressa ordinaria di People management and organization al Politecnico – si pone dunque come un unicum nel panorama della formazione universitaria in Europa, proprio perché punta a formare figure professionali con questa doppia caratteristica di ‘manager-tecnologi’ e con una prospettiva fortemente integrata e innovativa sulla sostenibilità, coerentemente con i bisogni del mercato, che sempre più di frequente richiede competenze multidisciplinari. Secondo corso di laurea magistrale realizzato in partnership tra Bocconi e Politecnico, dopo il master of science in Cyber risk strategy and governance avviato nel 2019, l’MSc in Trasformative Sustainability aggiunge dunque un altro tassello alla stretta collaborazione tra le due Università, che è esemplificata anche dalla partnership tra l’acceleratore B4i – Bocconi for Innovation e l’acceleratore Polihub per lo sviluppo dell’ecosistema delle startup.



Didattica congiunta

Il nuovo corso di laurea vedrà la realizzazione di una didattica congiunta, ma secondo le proprie aree di competenza: i docenti Bocconi si occuperanno degli insegnamenti più legati alle discipline delle scienze sociali, del management, dell’economia, della finanza e del diritto necessarie per gestire una transizione sostenibile circolare “giusta”, mentre i docenti del Politecnico formeranno gli studenti sulle tecnologie più avanzate, in particolare nelle aree dell’energia, dell’ambiente, della chimica e della mobilità, oltre a trasferire un approccio ingegneristico orientato a progettare, innovare e gestire sistemi sostenibili. Nel nuovo corso non mancheranno insegnamenti di data analytics, di etica, di diversity e di inclusione. L’avvio sarà nell’anno accademico 2022-2023 e il corso di laurea sarà destinato inizialmente a 50 studenti.