Tra le nuove proposte la gara sulla Macchina di Turing, LIYSF di Londra, il Concorso di fotografia scientifica, WICE-competizione e IEYI-Rassegna internazionale dei giovani inventori

E' ancora vivo il ricordo dei riconoscimenti assegnati ai finalisti di “I giovani e le scienze 2021”, selezione italiana organizzata dalla Fast-Federazione delle associazioni scientifiche e tecniche per EUCYS, il concorso dell’Unione europea per i giovani scienziati e per altre manifestazioni internazionali. Gli studenti vincitori sono al lavoro o si stanno preparando a competere nei più prestigiosi appuntamenti ai quali li ha accreditati la Giuria. Tra i tanti si ricordano Regeneron ISEF, Elhuyar, Genius Olympiad.



Tutte le nuove opportunità

E' normale che per alcune iniziative dei prossimi mesi ci sia ancora incertezza sulla loro effettiva realizzazione come conseguenza della situazione pandemica che può precluderne lo svolgimento. Perciò la Fast apre la strada ad altre opportunità. A cominciare dalla Gara della Macchina di Turing che, oltre alla fase nazionale avviata nel 1997, prevede per la prima volta la competizione internazionale (www.turingcontest.com). Per questa iniziativa gli studenti devono chiedere alla scuola di essere registrati in coppia con un supervisore. I riconoscimenti sono in denaro ma, soprattutto, per cinque gruppi c’è l’immatricolazione gratuita all’Università di Pisa e per due team la partecipazione all’edizione internazionale. Molto interessante LIYSF di Londra (www.liysf.org.uk); si svolge dal 28 luglio all’11 agosto; può essere seguito in presenza o in streaming. Le ragazze e i ragazzi che si registrano tramite la Federazione beneficiano della riduzione della quota di ben 400 sterline in meno se seguono l’appuntamento in Inghilterra o 200 se scelgono la modalità online. Per i creativi si suggerisce il concorso di fotografia scientifica promosso insieme a Milset (Movimento internazionale per la promozione della scienza e della tecnologia per i giovani presente in 88 paesi con quasi 130 associazioni aderenti; in Italia il riferimento è la Fast): è sufficiente prestare attenzione ai fenomeni del quotidiano, comprenderli o immortalarli con la macchina fotografica digitale (www.spc.milset.org).

A fine settembre si svolgono invece altre due iniziative: innanzitutto WICE (https://wice.or.id/), competizione e rassegna internazionale delle invenzioni. Le ragazze e i ragazzi, anche iscritti all’università, possono registrarsi entro il 20 agosto, pagando la quota di 30 dollari: si vincono certificati e medaglie. Infine, c’è APCYS (https://apcys.laredmex.org), la conferenza con esposizione Asia Pacifico. La quota è di 50 dollari e l’iscrizione scade il 31 maggio.

Il 31 agosto è invece il termine per l’iscrizione a IEYI (www.ieyiun.org), la rassegna dei giovani inventori; la quota è di 80 dollari. La premiazione si tiene online il 1° novembre. “Certamente a breve la Fast può segnalare alle giovani brillanti menti altre occasioni per confrontarsi con i coetanei” commenta il presidente della Federazione Roberto Buccianti: “L’obiettivo è riuscire a valorizzare anche a livello internazionale gli studenti; aprire i loro orizzonti; spingerli a costruirsi il futuro”.



Fondata a Milano nel 1897, la Fast - Federazione delle associazioni scientifiche e tecniche è un’istituzione indipendente senza fini di lucro legalmente riconosciuta, che opera a livello nazionale ed internazionale per avvicinare i giovani alla scienza e alla ricerca; offrire servizi qualificati alle imprese; favorire la partecipazione ai programmi europei; progettare e realizzare iniziative di formazione avanzata e aggiornamento professionale; approfondire le conoscenze nei campi della politica della ricerca e dello sviluppo tecnologico; promuovere il dibattito culturale, l’informazione e la divulgazione scientifica.