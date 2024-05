Londra si era ritirata con la Brexit e ora per continuare a partecipare al progetto deve aderire al programma atomico civile Euratom. A rischio i contratti dei suoi ricercatori

L’Unione europea ha respinto la richiesta avanzata dal Regno Unito di poter continuare la collaborazione nell’esperimento di fusione nucleare più grande al mondo, Iter, a meno che Londra non aderisca al programma atomico civile dell’Ue, Euratom, dal quale si era ritirato al momento della Brexit. Lo si apprende dall’Agenzia Nova. Come riporta il Financial Times, dopo quattro decenni di esperimenti la tecnologia alla base di Iter, il progetto internazionale per costruire il recipiente di reazione nucleare a fusione “tokamak” più grande del mondo, è ancora lontana dall’aver dimostrato di poter generare energia sostenibile a livello commerciale valida, ma i sostenitori sperano che possa diventare una fonte di energia a basso tenore di carbonio. Oltre all’Unione europea, i membri di Iter sono Cina, India, Giappone, Corea del Sud, Russia e Stati Uniti.



Contratti in scadenza

Si è giunti a un punto critico tra Bruxelles e Londra perché i contratti con Iter per decine di scienziati britannici scadranno in agosto, e secondo fonti del Financial Times non possono essere estesi. “Il Regno Unito ha partecipato a Iter come parte di Euratom e dovrebbe farlo su questa base se vuole rimanere coinvolto”, ha detto un funzionario dell’Ue, specificando che non dovrebbe esserci alcuna “scelta selettiva” dei programmi europei. Questo conflitto, come riporta il quotidiano, ha generato preoccupazioni per il futuro della ricerca nucleare britannica e il suo coinvolgimento in progetti internazionali.