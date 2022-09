Verranno sostituiti i 15 treni diesel oggi in funzione su una tratta in Bassa Sassonia

In Germania sta prendendo forma la prima tratta alimentata 100% a idrogeno. Protagonisti di questa rivoluzione sono i treni Coradia iLint costruiti da Alstom che, entro la fine dell'anno, sostituiranno i 15 treni diesel sulla tratta tra Cuxhaven, Bremerhaven, Bremervörde e Buxtehude.



Autonomia da 1000 km

Secondo quanto riportato dai media, a circolare sui 126 chilometri di tratta regionale saranno cinque treni a emissioni zero, che verranno riforniti quotidianamente dalla stazione di rifornimento d'idrogeno di Bremervörde della Linde. Lo stabilimento contiene 64 serbatoi ad alta pressione da 500 bar, per una capacità totale di 1.800 kg, sei compressori a idrogeno e due pompe del combustibile. Treni che, spiega Alstom, emettono solo vapore acqueo e condensa con una autonomia di 1.000 chilometri, potendo operare tutto il giorno con un solo serbatoio di idrogeno.Sulla rete tedesca questo treno viaggia a velocità comprese tra 80 e 120 km/h, potendo raggiungere una velocità massima di 140.