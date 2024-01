Il bando per la fornitura di idrogeno per trazione ferroviaria e stradale era per 6 anni e del valore complessivo di circa 30 milioni di euro

La gara indetta dal gruppo FNM per la fornitura di idrogeno destinato ad alimentare i treni del progetto H2iseO - che, come noto, prevede la realizzazione di una hydrogen valley ferroviaria in Valcamonica - è andata deserta. Lo rende noto HydroNews.

La procedura, bandita alla fine dello scorso anno, riguardava la stipula di un “Accordo Quadro per la fornitura di idrogeno fuel cell grade per trazione ferroviaria e stradale”, con durata di 6 anni e valore complessivo stimato in circa 30 milioni di euro, e la contestuale assegnazione del primo Contratto Applicativo, l’unico inizialmente garantito, riguardante “la fornitura di idrogeno rinnovabile ferroviario per un quantitativo pari a 87.429,00 kg per il secondo e il terzo trimestre 2025”.

Come testimonia un altro avviso pubblicato nei gironi scorsi in Gazzetta Ufficiale Europea – e come confermato ad HydroNews dallo stesso gruppo FNM – alla scadenza dei termini, fissata per il 12 dicembre scorso, nessuna offerta è pervenuta e quindi la gara è andata deserta.