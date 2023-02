Il sito con una capacità fino a 2GW produrrà elettrolizzatori per idrogeno verde. Via ai lavori da metà del 2023

in Joint Venture con Snam, ha perfezionato l'acquisizione di un'area industriale dismessa a sud-est del territorio di Cernusco sul Naviglio per la realizzazione del progetto "Italian Gigafactory".



Il progetto

Il progetto si inserisce nel piano di espansione della capacità produttiva del Gruppo De Nora, e prevede, a seguito alla demolizione degli immobili esistenti, la realizzazione di un polo produttivo su larga scala con una capacità fino a 2GW per la produzione di elettrolizzatori per la generazione di idrogeno verde, sistemi e componenti per l'elettrolisi dell'acqua e celle a combustibile, oltre alla realizzazione di facilities a servizio delle altre divisioni del Gruppo.

Il complesso produttivo occuperà all’incirca 25.000 mq e la progettazione dell’impianto sarà l’occasione per riqualificare l’area “a misura d’uomo” adottando un concetto moderno di architettura industriale, basata su criteri di rispetto dell’ambiente e sostenibilità, attraverso la generazione di energia rinnovabile, l’utilizzo di materiali fotocatalici in grado di decomporre gli inquinanti atmosferici, progetti di mobilità leggera e riforestazione urbana.

L’avvio dei lavori di costruzione della Gigafactory è previsto nella seconda metà del 2023 subordinatamente al buon esito dell’iter autorizzativo che si svilupperà nei prossimi mesi.



Cosa fa De Nora

Industrie De Nora è una multinazionale italiana quotata sull’Euronext Milan specializzata in elettrochimica, leader nelle tecnologie sostenibili e nella nascente industria dell’idrogeno verde. La società ha un portafoglio di prodotti e sistemi per ottimizzare l’efficienza energetica di processi industriali e di soluzioni per il trattamento delle acque. A livello globale, De Nora è il più grande fornitore al mondo di elettrodi per i principali processi elettrochimici industriali (per clienti che operano nei settori della produzione di Cloro & Soda Caustica, di componenti per l’Elettronica, nella Finitura Superficiale), è tra i leader nelle forniture di tecnologie di filtrazione e disinfezione delle acque (per i settori industriali, municipali, piscine e marittimo). La società vede la famiglia De Nora con una quota pari al 54,8% delle azioni mentre Snam è il socio di minoranza con circa il 26% del capitale.