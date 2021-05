Negli ultimi sette anni l'Italia ha beneficiato più di ogni altro Stato membro, per un totale di 203 milioni

La Commissione europea accoglie con favore il via libera del Parlamento al nuovo programma Life per l'ambiente e l'azione climatica, che stanzia 5,4 miliardi di euro nei prossimi sette anni: il più ambizioso programma climatico e ambientale dell'Ue.

Per un’Europa più libera dalle sostanze tossiche

Il commissario per l'Ambiente, gli oceani e la pesca, Virginijus Sinkevičius, ha ringraziato l'Eurocamera e ricordato che Life "ci aiuterà a realizzare importanti iniziative del Green Deal dell'Ue, per un'Europa priva di sostanze tossiche, circolare e climaticamente neutra".



714 partner italiani

La Commissione garantirà che il programma coinvolga gli Stati membri con la partecipazione finora più bassa. Nello scorso settennato, l'Italia ha beneficiato più di ogni altro Stato membro del programma Life, con 714 partner per un totale di 203 milioni di euro a 217 progetti su biodiversità e clima