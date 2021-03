La delibera estende i 5 milioni di euro anche alla realizzazione di infrastrutture per la ricarica elettrica di imbarcazioni su laghi e fiumi

La Giunta di Regione Lombardia ha approvato una delibera che estende i 5 milioni di euro (2 milioni nel 2021 e 3 milioni nel 2022) destinati agli Enti pubblici lombardi anche alla realizzazione di infrastrutture per la ricarica elettrica dei mezzi di mobilità su laghi e fiumi. Il bando sarà reso operativo sulla piattaforma informatica www.bandi.servizirl.it entro il mese di marzo.

Cattaneo: obiettivo, diffusione mezzi emissioni zero - "Nella linea di diffondere la mobilità sostenibile, abbiamo pensato di estendere la misura anche all'ambito nautico. Il nostro obiettivo – spiega l’assessore all’Ambiente Cattaneo - è favorire la diffusione di mezzi a emissioni zero non solo sulle strade, ma anche sui nostri laghi e i fiumi, perché anche i motori delle imbarcazioni hanno emissioni inquinanti".

Terzi: ridurre al minimo impatto inquinante - "La nautica elettrica rappresenta una prospettiva per salvaguardare la qualità delle nostre acque - afferma l’assessora ai Trasporti Claudia Terzi - e per questo agevoliamo la realizzazione di infrastrutture di ricarica. Le barche elettriche possono ridurre al minimo l'impatto inquinante delle imbarcazioni sui nostri laghi. E possono garantire, nel contempo, una maggiore silenziosità nelle fasi di approdo. Il che non guasta, se consideriamo l'incidenza potenziale dell'inquinamento acustico. Questo nuovo modo di intendere la navigazione potrebbe avere ricadute positive per residenti e visitatori, rappresentando anche un valore aggiunto dal punto di vista dell'attrattività turistica quando si allenterà la morsa della pandemia".

Risorse a fondo perduto - Il finanziamento è a fondo perduto fino al 100% delle spese ammissibili. Il contributo massimo erogabile per ogni linea è 200.000 euro. Non è prevista la cumulabilità con altri contributi a fondo perduto di natura regionale, statale e comunitaria per le medesime opere. Il 50% sarà riconosciuto all'approvazione del progetto, da parte di Regione Lombardia, e il 50% a saldo.

Voci ammissibili al finanziamento - Sono considerati ammissibili al finanziamento l'acquisto e l'installazione dei nuovi punti e delle colonnine di ricarica, così come le attività di progettazione, le opere edili, infrastrutturali e gli interventi di adeguamento del sistema elettrico connessi all'installazione. Compreso, ad esempio, l'eventuale contatore dedicato.