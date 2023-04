Si rafforza la presenza del Gruppo in Asia, al servizio del mercato locale dei tecnopolimeri sempre in crescita

Inaugurato il nuovo sito industriale di RadiciGroup a Suzhou, in Cina: un’area progettata per raddoppiare la capacità produttiva di tecnopolimeri e rafforzare così in maniera significativa nel mercato asiatico la presenza del Gruppo quale player di riferimento in numerosi settori: dall’automotive all’elettrico/elettronico, dai beni di consumo a quelli industriali.

La nuova area

La presenza produttiva di RadiciGroup in Cina risale al 2006 nella provincia dello Jiangsu, dapprima con un insediamento di piccole dimensioni, poi nel 2012 un trasloco in un sito più ampio, infine l’attuale costruzione da zero di uno stabilimento di proprietà studiato anche per un eventuale ampliamento futuro. La nuova area, per la quale RadiciGroup ha investito 35 milioni di euro, si sviluppa su uno spazio complessivo di 36mila metri quadrati di cui circa la metà dedicati alla produzione e alla ricerca e sviluppo. Il resto è costituito da uffici, sale riunioni, spazi comuni, aree verdi e parcheggi.



Un progetto green

È un progetto all’avanguardia che racchiude in sé il meglio delle tecnologie green attualmente disponibili nel mondo delle costruzioni, tanto da essere certificato LEED Gold (Leadership in Energy and Environmental Design): si tratta di uno standard internazionale per lo sviluppo di edifici verdi ad alte prestazioni che prende in considerazione vari parametri, come i vantaggi per l’ambiente e la salute umana, il risparmio delle risorse d’acqua, l’efficienza energetica, la scelta di materiali e soluzioni costruttive a basso impatto ambientale. In particolare, nel sito di Suzhou sono stati installati un sistema di monitoraggio in continuo dell’edificio per garantirne l’efficientamento energetico, pannelli fotovoltaici a copertura del tetto per l’uso di energia rinnovabile ed è anche dotato di un sistema di recupero dell’acqua piovana per le esigenze del sito. Il sito ha ottenuto anche la certificazione GBL-2 Star, standard cinese per la sostenibilità degli edifici, a testimonianza di quanto anche la Cina sia attenta alle soluzioni del costruire verde. Una precisa scelta in linea con la strategia di sostenibilità di RadiciGroup volta a coniugare lo sviluppo industriale ed economico con un uso attento delle risorse e con il rispetto dei diritti umani, del lavoro, delle persone. L’organico attuale è di circa 120 persone. L’attenzione alla salute e alla sicurezza dei lavoratori è centrale e la progettazione del nuovo edificio si è concentrata anche su questi aspetti: movimentazione più sicura delle merci grazie ai grandi spazi, migliorata sicurezza nel carico delle materie prime, riduzione del lavoro manuale e di esposizione alla polvere.



Le parole del presidente

"Lavorare in armonia con l’ambiente e le persone fa parte del nostro DNA – racconta Angelo Radici, Presidente di RadiciGroup –. È così fin dagli anni ’40, quando siamo nati in Italia come produttori di coperte per poi diversificare le nostre attività e stare vicino ai clienti nel mondo. Da quando abbiamo iniziato l’attività produttiva in Cina oltre 15 anni fa siamo cresciuti tantissimo insieme al mercato locale. I nostri materiali vengono utilizzati da clienti che a loro volta producono in Cina per soddisfare le esigenze dei consumatori locali. Inoltre se anni fa c’era carenza di lavoratori qualificati, oggi l’area di Suzhou è molto sviluppata e le persone sono competenti e specializzate in vari ambiti. Nel nostro caso questo ha permesso anche di “fidelizzare” i collaboratori, abbassando parecchio il turnover rispetto al passato, così alcune soluzioni che studiamo e mettiamo a punto in Cina diventano di riferimento per l’intero Gruppo, grazie al nostro network internazionale".