L’obiettivo è di aiutare governi, ong e aziende a promuovere la sostenibilità. L'iniziativa rientra nell'ambito di AI for Earth

Si chiama Planetary Computer e serve ad aggregare e analizzare i dati ambientali provenienti da tutto il mondo. È la nuova piattaforma di intelligenza artificiale lanciata da Microsoft. Lo scopo è aiutare governi, organizzazioni e aziende nello sviluppo e implementazione di progetti in grado di promuovere la sostenibilità e la tutela dell'ambiente. L'iniziativa rientra nell'ambito di AI for Earth, il programma internazionale di Microsoft per sostenere persone ed enti nell'affrontare le sfide ambientali.

Il presidente Brad Smith ha spiegato di adottare "quattro principi" come guida per l'azione volta a raggiungere gli obiettivi sulla biodiversità: mettere al lavoro i dati e la tecnologia digitale con il "Computer Planetario" per fotografare e comprendere la realtà; e rendere questa tecnologia al servizio di partner e clienti per aiutarli a prendere decisioni in ambito ambientale. Microsoft si impegna inoltre nel sollecitare interventi "su questioni di politica pubblica legate agli ecosistemi", sostenendo e patrocinando iniziative sulla gestione degli ecosistemi a livello nazionale e globale, e ad assumersi la responsabilità dell'impatto ambientale delle sue operazioni dirette, "proteggendo più terra di quella che utilizziamo entro il 2025".