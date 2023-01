450 milioni di euro le risorse messe in campo in aree industriali dismesse, soprattutto del Sud Italia

Via libera alla realizzazione delle hydrogen valley: sul sito del Ministero dell'Ambiente è stato pubblicato il decreto direttoriale che le autorizza. Lo annuncia il viceministro del Ministero dell'Ambiente dello Sviluppo economico, Vannia Gava. Sono pari a 450 milioni di euro le risorse messe in campo. "L'idrogeno verde sarà direttamente utilizzato nell'industria, nelle Pmi e nel trasporto locale - dichiara ancora Gava -, promuovendo così la crescita economica locale in un'ottica di decarbonizzazione e maggiore sostenibilità".

Idrogeno verde in aree dismesse

Si tratta di un investimento Pnrr con cui il Governo italiano intende sostenere la produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse, soprattutto del Sud Italia, con il duplice obiettivo di convertire gli stabilimenti inutilizzati e favorire la crescita delle fonti energetiche rinnovabili". Il provvedimento, a cui è allegato anche il bando tipo che le Regioni e le Province autonome possono utilizzare per la concessione dei finanziamenti, consentirà di procedere con l'aggiudicazione degli appalti entro il primo trimestre del 2023. Nello stesso periodo, il Ministero assegnerà anche 2 miliardi per l'utilizzo dell'idrogeno nell'industria hard-to-abate, contribuendo così alla progressiva introduzione di vettori energetici rinnovabili in sostituzione dei fossili.