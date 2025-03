La centrale, sperimentale, produrrà energia elettrica e calore, con assenza di emissioni in atmosfera. Sfruttando il ciclo organico Rankine, l’acqua calda dopo l’uso sarà iniettata nuovamente nel sottosuolo da dove viene estratta.

Si è conclusa positivamente la Valutazione d’impatto ambientale (Via) per l’impianto geotermico “Casa del Corto” nel comune di Piancastagnaio, in provincia di Siena. Il progetto prevede la realizzazione di un impianto pilota di produzione di energia elettrica alimentato dal liquido geotermico estratto da tre pozzi di produzione e re-iniettato nel sottosuolo in altri tre pozzi. Il via libera del ministero dell’Ambiente arriva così per un impianto sperimentale che sorgerà in una miniera esaurita di carbone. Per via della “bassa” temperatura dell’acqua (170-200 gradi) i tecnici ricorreranno al ciclo organico Rankine, con l’acqua calda che dopo l’uso sarà immessa nuovamente nel sottosuolo dove era stata presa.

L’impianto geotermico conterà su una centrale di produzione elettrica a ciclo organico, capace di generare energia elettrica e calore, con assenza di emissioni in atmosfera, sfruttando come fonte primaria i fluidi geotermici a medio-alta entalpia. Questi ultimi, una volta utilizzati nell’impianto per la produzione di energia elettrica ed eventualmente per la cessione di calore per usi civili, industriali e agricoli, verranno iniettati di nuovo nelle formazioni di provenienza. L’elettricità prodotta sarà immessa nella rete di Enel Distribuzione tramite una nuova linea aerea in media tensione, di circa 5,3 chilometri, che partirà dal generatore presente nell’impianto e arriverà alla cabina di consegna posta nell’area industriale in prossimità della centrale geotermoelettrica Enel. La linea elettrica interesserà esclusivamente il comune di Piancastagnaio.

L’impianto sarà realizzato da Svolta Geotermica, azienda di Bergamo.