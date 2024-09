Fino al 29 settembre, il sistema è visitabile da tutti alla fermata della funivia Bus Tofana (in uno scenario mozzafiato)

"Nato in collaborazione con una squadra altamente qualificata di tecnici, ingegneri e studiosi, il progetto Rescue Permafrost mira a prevenire il dannoso scioglimento del permafrost, un fenomeno sempre più evidente a causa dei cambiamenti climatici globali". Parole dell’ingegnere Mario Vascellari, presidente di Tofana Srl (Tofana – Freccia nel Cielo gestisce il complesso funiviario e il comprensorio sciistico e naturalistico di Col Drusciè, Ra Valles e Cima Tofana, Patrimonio Dolomiti Unesco dal 2009). "L’innovazione", approfondisce Vascellari, "consiste nell’implementazione di un ciclo frigorifero avanzato, in grado di trasferire il calore dalle zone più fredde a quelle più calde: questa macchina frigorifera utilizza l’energia meccanica per facilitare lo scambio di calore tra il permafrost, la sorgente fredda, da cui viene estratto il calore raffreddandolo ulteriormente, e l’ambiente esterno, la sorgente calda, a cui viene ceduto il calore". Una progettualità intelligente e futuristica, che può essere applicata anche in altre realtà alpine perché è anche sostenibile e green: l’intero sistema è infatti alimentato da un impianto geotermico combinato con una pompa di calore, che è alimentata elettricamente da un gruppo di pannelli fotovoltaici installati sulla copertura della stazione di Ra Valles, fonti di energia rinnovabile che eliminano completamente le emissioni di CO2.



Visite aperte ad alta quota

Presentato a settembre 2023, Rescue Permafrost torna a far parlare di sé perché, fino al 29 settembre, Tofana invita gli esperti del settore, i rappresentati della stampa e dei media ma anche i curiosi viaggiatori (nazionali e internazionali) a visitare il progetto alla stazione di monte della seggiovia Pian Ra Valles – Ra Valles – Bus Tofana. Scelta come luogo di sperimentazione per dimostrare l’efficacia di questa soluzione, la stazione offre un esempio concreto di come l’ingegno umano possa contribuire a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici sul permafrost nelle zone alpine.



Un’iniziativa internazionale

Il progetto Rescue Permafrost è un’iniziativa internazionale che mira a contrastare lo scioglimento del permafrost, uno strato di terreno permanentemente ghiacciato presente nelle regioni artiche e subartiche. Questo fenomeno, accelerato dal riscaldamento globale, rappresenta una minaccia per l’ambiente poiché il permafrost contiene enormi quantità di carbonio e metano, gas serra che, se rilasciati, potrebbero aggravare ulteriormente il cambiamento climatico.