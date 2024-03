Riguardano la produzione di elettrolizzatori e lo sviluppo della filiera di componenti necessari alla produzione di idrogeno rinnovabile

Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, in linea con quanto previsto dal PNRR (Missione 2, Componente 2, Investimento 5.2 “Idrogeno”), ha riaperto i due bandi che finanziano piani di investimento produttivo finalizzati allo sviluppo della filiera di componenti per la produzione di idrogeno rinnovabile.



Le linee elettrolizzatori e filiera

Nello specifico, i due bandi finanziano le seguenti linee di investimento:

Linea B “Elettrolizzatori”: dedicata al finanziamento di programmi d’investimento per la produzione di elettrolizzatori, strumenti fondamentali per la produzione di idrogeno rinnovabile attraverso il processo di elettrolisi dell’acqua.

Linea C “Filiera idrogeno”: questo bando mira al sostegno di piani d’investimento produttivi per lo sviluppo della filiera di componenti necessari alla produzione di idrogeno rinnovabile. Ciò include componenti per gli elettrolizzatori e può estendersi a progetti connessi di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale, nonché alla formazione del personale.

Le domande per i bandi del ministero dell’Ambiente che incentivano la filiera dell’idrogeno rinnovabile possono essere presentate a partire dalle ore 10:00 del 29 marzo 2024 e fino alle 10:00 del 13 maggio 2024.



