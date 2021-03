Il timore di Pechino è che vengano registrati gli spostamenti di dirigenti o militari. Le Tesla sono state sottoposte a revisione

Il governo cinese sta ponendo restrizioni all'uso dei veicoli Tesla per il personale dell'esercito, delle imprese statali e di agenzie chiave, temendo che il produttore Usa di auto elettriche possa divenire fonte di dati sensibili dal punto di vista della sicurezza nazionale. Lo scrive il Wall Street Journal citando fonti che conoscono bene il dossier.



Tutte le vetture di Tesla presenti in Cina verranno sottoposte ad una revisione di sicurezza, principalmente sui sensori. Secondo quanto dichiarano i dirigenti cinesi, questi potrebbero infatti registrare immagini che il Governo vuole rimangano riservate o fornire dati riguardanti l’utilizzo delle auto o addirittura informazioni personali sui conducenti, i loro contatti telefonici e altro. Elon Musk ha immediatamente risposto, chiarendo il suo pensiero: “Se Tesla usasse le sue auto per attività di spionaggio in Cina o in qualsiasi altro Paese, verrebbe chiusa ovunque. Se una società commerciale si dedicasse allo spionaggio, ciò avrebbe effetti estremamente negativi su di essa.”



Tesla ha venduto più di 130.000 Model 3 costruite a Shanghai, per cui questa stretta sulle sue auto in Cina pesa su un mercato che ora è il secondo più importante dopo quello americano.