La tech company rafforza ulteriormente la propria leadership nel mercato italiano ed europeo ampliando l’offerta di progetti con respiro sempre più internazionale

Targa Telematics Spa – tech-company specializzata nello sviluppo di soluzioni IoT e di piattaforme digitali per la mobilità connessa – annuncia di aver firmato un accordo vincolante per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Viasat Group Spa. Il perfezionamento dell’operazione – previsto indicativamente per il primo semestre del 2023 – sarà soggetto all’avveramento di alcune condizioni sospensive usuali per operazioni similari, tra cui le autorizzazioni Golden Power (in Italia e Spagna) e l’approvazione da parte dell’Autorità Antitrust.

Viasat Group rappresenta un’eccellenza italiana nel campo della tecnologia applicata all’automotive, affermatasi negli anni come una delle realtà leader in Europa nella fornitura di servizi e soluzioni info-telematiche satellitari e IoT per la sicurezza e la protezione di persone, mezzi e merci.



Cosa significa l’operazione

L’operazione segnerà la nascita di uno dei principali player globali nell’ambito dell’IoT e dello sviluppo di soluzioni e servizi digitali per la mobilità connessa, contraddistinto da un forte presidio in otto Paesi europei chiave – Italia, Portogallo, Spagna, Francia, Inghilterra, Belgio, Polonia, e Romania – a cui si aggiunge anche una società in Cile. Grazie all’acquisizione di Viasat Group, Targa Telematics – azienda italiana già operativa all’estero con sedi dirette in Inghilterra, Spagna, Francia e Portogallo – rafforzerà ulteriormente la propria leadership nel mercato italiano con un’accelerazione della propria espansione in Europa, portando fin da subito sul mercato un ventaglio di tecnologie innovative nell’ambito di progetti a carattere globale. Nell’ambito di questi progetti di scala internazionale, Targa Telematics potrà far leva su un forte supporto locale dedicato nei differenti Paesi per servire al meglio i propri clienti, in gran parte gruppi multinazionali, attivi nel comparto della mobilità ma anche in altri settori di mercato.



Il salto di Targa

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto all’interno del perimetro di Targa Telematics a una società prestigiosa come Viasat Group, esempio di imprenditorialità virtuosa, che ci permette di fare un salto importante in termini di dimensioni, di presenza estera e di estensione del nostro presidio su alcuni segmenti chiave di mercato. Sono senza dubbio elementi cruciali per continuare a rafforzare il nostro posizionamento competitivo e offrire ai clienti un ventaglio di servizi senza precedenti in ambito smart mobility per progetti sempre più internazionali”, ha dichiarato Nicola De Mattia, CEO di Targa Telematics. “Si tratta della prima operazione di dimensioni significative portata a termine da operatori del settore in cui operiamo e va nella direzione di un concreto consolidamento del mercato. Il forte coordinamento tra i team e le sinergie che si creeranno in termini di competenze e tecnologie di ultima generazione, ci permetteranno di riaffermare ancora una volta il nostro ruolo di attori principali nello sviluppo della mobilità del futuro”.