Nord Engineering ha acquisito il 60% di Btt Italia. La prima fornirà i cassonetti Easy per la raccolta differenziata, la seconda la tecnologia idrometallurgica per recuperare metalli preziosi dai rifiuti elettronici, tagliando l’80% delle emissioni di CO2 rispetto a processi non green. Potenzialmente, si potranno recuperare 130 milioni di euro in oro da qui al 2040

di Matteo Cislaghi

In Italia il tasso di raccolta dei Raee (i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) si è attestato nel 2023 al 30%, ancora in calo e lontano dal 65% che l’Unione europea ha fissato come target nel 2019. Lo ricorda la Fondazione per lo sviluppo sostenibile nel report “Il riciclo in Italia 2024”. Nel dettaglio, secondo i dati del Centro di raccolta Raee, nel nostro Paese si sono raggiunte le 349.345 tonnellate raccolte, con una variazione negativa del 3,1% rispetto al 2022. Inoltre, il Critical raw materials act (regolamento Ue 2024/1252) entrato in vigore lo scorso maggio, ha aggiunto come obiettivo da qui al 2030 l’incremento del riciclo di materie prime critiche, per consentire la copertura di almeno il 25% del loro consumo nell’Unione europea.

Secondo una stima The european house - Ambrosetti per Iren, con otto impianti a tecnologia idrometallurgica aperti entro il 2040, cui abbinare una rete capillare di contenitori urbani per Raee, la quantità di metalli preziosi che verrebbe affinata corrisponderebbe al massimo del recuperabile sul totale di rifiuti raccolti, con un valore complessivo di oro affinato stimabile in circa 130 milioni di euro (ai valori attuali).



Così accelera l’economia circolare

Per questo è strategicamente importante l’accordo tra Nord Engineering, azienda cuneese che progetta e realizza sistemi smart di raccolta di rifiuti urbani, che ha acquisito il 60% dell’aretina Btt Italia, parte del gruppo Lem Industries e Tcb specializzata in impianti di recupero e affinazione di metalli preziosi da Raee. La firma è stata formalizzata a valle di una partnership industriale iniziata nel 2023 per la progettazione di un contenitore per la raccolta di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Con l’acquisizione, Nord Engineering e Btt Italia presidiano tutta la catena del recupero e trattamento dei Raee: con il contenitore di Nord Engineering, infatti, si rende ai cittadini più semplice il compito di conferire i rifiuti, con impianti come Hydro B One, invece, si affina il recupero di metalli preziosi come oro, platino, palladio, argento e rame presenti nei rifiuti tecnologici. Btt Italia in questo modo mantiene la sua presenza sul mercato e prosegue l’attività di realizzazione di impianti come quello di Terranuova Bracciolini, in Toscana, gestito dal dicembre scorso dalla multiutility Iren.

L’asse industriale Cuneo-Arezzo accelera così l’economia circolare, spiegano dalle aziende. Con un plus ambientale: sommati insieme, i cassonetti Easy per la raccolta differenziata e la tecnologia idrometallurgica per recuperare metalli preziosi potranno tagliare fino all’80% delle emissioni di CO2 rispetto a un normale processo pirometallurgico. Non solo. Più si ricicla ciò che si acquista e utilizza, meno si ha bisogno di estrarre materia prima, con un minore impatto su suolo e acque (attività mineraria) e meno inquinamento in atmosfera.



I commenti

“Il progetto di Nord Engineering con Btt percorre due idee principali”, spiega a e-gazette Malachy Musso, ceo di Nord Engineering. “La prima persegue la catena del valore, in primis per tutti i nostri clienti. Poter offrire la possibilità di avere in un unico partner industriale la scalabilità del percorso dal comodino all’impianto, passando dalla raccolta e quindi dalla cassaforte del cassonetto intelligente per i Raee, rappresenta per il mercato della raccolta urbana un unicum mondiale a disposizione degli operatori e delle municipalità più evolute e responsabili. La seconda desidera sviluppare fortemente progetti virtuosi e innovativi attorno alla filosofia dell’urban mining, che significa sfruttare la risorsa dei rifiuti, che di fatto non lo sono più, quali risorse inesauribili da cui trarre ancora una volta valore, progresso e sostenibilità”, aggiunge Musso.

“Assieme a Nord Engineering, nel grande campo della circular economy potremmo finalizzare e attuare tutti i processi di affinazione dei metalli preziosi, terre rare e metalli strategici che in questi anni abbiamo studiato, progettato ed eseguito a supporto dell’industria italiana e del sistema Paese, garantendo un approccio sostenibile proprio partendo dal processo e assicurando le massime rese e performance produttive”, aggiunge Omar Antonio Cescut, che fa parte del board di Btt Italia. E conclude: “Raccolta e trasformazione integrata di ‘rifiuti complicati’, sempre più abbondanti, sono un’applicazione pratica perfetta dei bisogni etici primari a cui ormai devono ispirarsi le amministrazioni pubbliche di tutto il mondo, in modo diretto o attraverso le municipalizzate. Questo significa grande mercato e opportunità di crescita”.