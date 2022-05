Un mercato dell'idrogeno a livello europeo può creare le basi per le attività industriali in Europa che favorisca l'efficienza. Tuttavia, l'elettricità rinnovabile è ancora scarsa

L’idrogeno verde è ancora oggi soggetto a diversi limiti, può rappresentare un elemento importante ma non pienamente risolutivo, nel percorso verso una transizione energetica efficiente. A sostenerlo è il Centres for European Policy Network (CEP), in un suo studio che mira a fare il punto della situazione, prendendo in esame i diversi aspetti del progetto di sostegno dell’Unione europea.



Gli ostacoli

“L'idrogeno verde prodotto da elettricità rinnovabile sarà un elemento versatile nel difficile cammino verso l'indipendenza energetica - afferma André Wolf, economista del CEP, che ne ha analizzato l'importanza economica e tecnologica. Il prerequisito, egli dice, è promuovere una politica intelligente di incentivi. - Bisogna eliminare gli ostacoli normativi e tenere conto dei rischi e dei punti di debolezza e forza tecnici”, spiega ancora il ricercatore. Secondo Wolf, un mercato dell'idrogeno a livello europeo può creare anche le basi per una nuova redistribuzione delle attività industriali in Europa che favorisca l'efficienza. Tuttavia, l'elettricità rinnovabile necessaria è ancora lontana dall'essere sufficientemente disponibile. Mancano le infrastrutture necessarie. Le tipologie finali di utilizzo - sottolinea il CEP - saranno poi decise dal mercato.



Adatto per industria e storage

“I limiti tecnici e la concorrenza con tecnologie energeticamente più efficienti e ugualmente neutrali per il clima - dice ancora Wolf - pongono stretti vincoli all'idrogeno verde alla sua funzione di arma multiuso della transizione energetica, che invece molti esperti vorrebbero attribuirgli”. Il CEP vede nell’idrogeno opportunità come materia prima, come agente riduttore e come combustibile in aree in cui le batterie non possono essere utilizzate in modo sensato. “Il suo utilizzo - conclude - sarà quindi probabilmente limitato al settore industriale, all'accumulo di energia a lungo termine e ad alcuni segmenti del settore dei trasporti, in particolare il trasporto aereo e marittimo e il trasporto merci su lunga distanza”.