L’operazione rientra nell’ambito del Fondo Ue per l’innovazione. I finanziamenti comunitari andranno alla produzione di batterie per veicoli elettrici e idrogeno rinnovabile

La Commissione europea ha stanziato 4,6 miliardi di euro per promuovere tecnologie a zero emissioni, la produzione di batterie per veicoli elettrici e l’idrogeno rinnovabile. L’operazione rientra nell’ambito del Fondo per l’innovazione. I commissari, a inizio mandato, intensificano così gli sforzi per promuovere le tecnologie a zero emissioni nette, “fondamentali” – si legge in una nota – “per garantire la competitività dell’industria europea e conseguire nel contempo gli obiettivi climatici concordati”.



I due inviti

In particolare, sono stati pubblicati due nuovi inviti a presentare proposte con una dotazione di 3,4 miliardi per accelerare la diffusione in Europa di tecnologie innovative di decarbonizzazione, comprese le batterie per veicoli elettrici. Verrà inoltre avviata la seconda asta della Banca europea dell’idrogeno per la produzione di idrogeno rinnovabile nello Spazio economico europeo (See) con un bilancio di 1,2 miliardi provenienti da fondi Ue, in aggiunta a oltre 700 milioni provenienti da tre singoli Stati membri. Sia gli inviti a presentare proposte, sia l’asta, sono finanziati dal Fondo per l’innovazione, utilizzando proventi del sistema di scambio di quote di emissione (ets). Gli inviti e l’asta prevedono nuovi criteri specifici per proteggere l’Europa dalla dipendenza da un unico fornitore.



Per maggiori info: https://ec.europa.eu/commission/pres...