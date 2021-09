Meno sofferenze per milioni di animali in tutta Europa dopo la campagna condotta da Open Wing Alliance e Animal Equality

A partire dal dicembre 2019, le organizzazioni per la protezione degli animali che aderiscono alla Open Wing Alliance (Owa) hanno lanciato una campagna internazionale rivolta a Subway e migliaia di persone hanno firmato la petizione. Tutte le organizzazioni Owa hanno invitato Subway a impegnarsi nella pubblicazione dello European Chicken Commitment, dopo che nel 2017 la società aveva già preso un impegno in tal senso negli Stati Uniti e in Canada.

Il gigante del fast food Subway (42mila ristoranti in franchising in tutto il mondo) si è impegnato a ridurre le sofferenze dei polli coinvolti nella sua filiera e ha annunciato l’adesione ai criteri previsti dallo European Chicken Commitment entro il 2026, introducendo quindi alcuni importanti standard minimi per ridurre le sofferenze di milioni di polli.

"Siamo lieti che Subway abbia deciso di assumersi la responsabilità di affrontare i gravi problemi che toccano i polli allevati a scopo alimentare anche in Europa", ha affermato Alice Trombetta, direttrice di Animal Equality Italia. “Gli standard minimi di legge non sono sufficienti quando si tratta di proteggere gli animali da sofferenze così estreme, ed è per questo che l’adesione di Subway allo European Chicken Commitment può davvero fare una differenza sostanziale per tantissimi animali. Purtroppo, a livello politico non sono state ancora prese decisioni adeguate circa leggi specifiche che vadano a proteggere anche gli avicoli, i polli in particolare”.

Lo European Chicken Commitment è stato redatto da Animal Equality e da altri 29 gruppi per la protezione degli animali per affrontare le principali problematiche che riguardano i polli. Questi animali, infatti, spesso soffrono terribilmente le conseguenze della crescita innaturale a cui sono costretti per via di una crudele selezione genetica, mentre sono tenuti in capannoni sovraffollati e sporchi e subiscono regolarmente uno stordimento inadeguato e spesso inefficace prima della macellazione. L'impegno previsto dall’Ecc prescrive il divieto dell’utilizzo di razze a rapido accrescimento come i polli broiler - attualmente la razza più utilizzata - e prevede più spazio, opportunità di movimento e illuminazione nei capannoni.

Più di 450 aziende degli Stati Uniti e in Europa come Nestlé e Unilever, grandi ristoratori come Sodexo e catene di fast food come Peter Pane hanno già aderito all'iniziativa. Queste aziende, inclusa Subway, attueranno i criteri relativi all'impegno assunto in tutte le loro catene di approvvigionamento entro il 2026 e accetteranno di intraprendere verifiche periodiche sull’attuazione di questi criteri da terze parti indipendenti.



L'impegno ufficiale di Subway è visibile qui: https://www.subway.com/en-GB/AboutUs/SocialResponsibility/SustainableSourcing

Per saperne di più sullo European Chicken Commitment, visita: https://welfarecommitments.com/europeletter