Dice l’associazione: “Non solo sofferenze brutali subite dagli animali allevati, la produzione e il consumo di carne minacciano la salute di tutti a causa dell’inquinamento prodotto da ammoniaca, gas serra e liquami”

Animal Equality rilascia un nuovo video contro l’impatto ambientale degli allevamenti intensivi e dell’industria zootecnica sulla Pianura Padana “causato dalla diffusione di ammoniaca e gas serra nell’aria e dallo spandimento dei liquami. Il video rilasciato da Animal Equality - afferma l’associazione ecologista - mostra immagini inedite che raccontano come l’elevata concentrazione di allevamenti intensivi nella Pianura Padana e il grande numero di animali costretti a vivere in spazi ristretti al loro interno siano causa di sofferenze per gli animali allevati e inquinamento dell’aria, costituendo anche serbatoi di malattie zoonotiche che minacciano la salute dei cittadini”.

La qualità pessima dell’aria

I dati e le analisi della qualità dell’aria dicono che la maggiore concentrazione di inquinamento in Italia riguarda il territorio lombardo, dove fra Milano, Mantova, Brescia e Cremona si conta la metà della produzione nazionale di suini e un quarto della produzione di bovini. Secondo l’Agenzia europea dell’ambiente, Cremona è una delle tre città con la peggiore qualità dell’aria in Europa, mentre Brescia e Pavia risultano tra le ultime dieci. Secondo i dati Arpa, la fonte principale di ammoniaca generata dal settore agricolo in Lombardia è proprio l’allevamento di animali, che rappresenta circa il 57,9% del totale delle emissioni di ammoniaca originate da questo settore economico. A tutto questo si aggiungono i già citati reflui zootecnici, responsabili dell’acidificazione del suolo e dell’inquinamento delle acque superficiali e sotterranee, che hanno anche un grave impatto sulla qualità dell’aria all’interno degli allevamenti sulle vie respiratorie degli animali e degli operatori.



La contestazione dei Animal Equality

Secondo Alice Trombetta, direttrice di Animal Equality Italia, “alla Cop26 il problema degli allevamenti intensivi e del loro impatto nocivo sul Pianeta è stato prevalentemente ignorato, ma è un tema che riguarda tutti. Il sostegno all’industria della carne e il suo consumo diffuso alimentano un sistema dannoso per l’ambiente e pericoloso per la salute delle persone, che deve essere cambiato”.



Il video di Animal Equality sugli allevamenti in Pianura Padana: https://youtu.be/h6dqTNF_1RM