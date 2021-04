Una carrellata di buone pratiche aziendali verso la sostenibilità, dagli abiti riciclabili al documentario per sensibilizzare

Ecco alcune delle aziende “verdi” verdi che in occasione della Giornata della Terra celebrata la settimana scorsa hanno proposto idee, progetti e iniziative. L’elenco che segue non è esaustivo; è solamente un saggio di che cosa hanno segnalato le aziende in questi giorni, una carrellata riassuntiva di alcune buone pratiche aziendali verso la sostenibilità



Lavatrici responsabili

Aspirare a una vita migliore: per Electrolux, azienda leader globale nel settore degli elettrodomestici, “Shape living for the better” non è soltanto un claim, ma un obiettivo concreto e misurabile. Suggerire abitudini più consapevoli è una delle principali mission dell’azienda svedese: nella quotidianità questo significa adottare un’alimentazione responsabile, far durare più a lungo i propri capi e migliorare gli ambienti domestici grazie all’aiuto di tecnologie intuitive, attente ai consumi e semplici da utilizzare. Per sensibilizzare il grande pubblico sull’impatto dei piccoli gesti di ogni giorno sul futuro e ispirarlo a uno stile di vita attento e attivo, Electrolux debutta on air sulle maggiori emittenti nazionali con due nuove campagne purpose-driven, Dura nel tempo e Intuit. I video portano sul piccolo schermo coinvolgenti storie quotidiane, ambientate in contesti immersi nella natura, che raccontano i valori fondanti del Gruppo, legati al mondo della cucina e al benessere della persona e del pianeta. “Il delicato momento che stiamo vivendo ha portato i consumatori a una crescente consapevolezza di quanto anche le singole azioni possano contribuire a risolvere i problemi ambientali - commenta Matteo Frattino, Direttore Marketing&Brand Electrolux Appliances Italia -. Noi di Electrolux incoraggiamo da tempo questo cambiamento: la sostenibilità è infatti una vocazione insita nel DNA svedese del marchio che da sempre lavora pensando al meglio per la società e l’ambiente.”



Videogiochi ecologici

Nintendo ha celebrato il pianeta Terra tenendo fede alla sua mission, ovvero portare sorrisi sui volti delle persone, attraverso una serie di videogiochi che insegnano ad amare e rispettare la natura. È così nata la serie di videogame acquistabili da Nintendo eShop, il negozio digitale per la famiglia di console Nintendo Switch, perfetti da giocare durante la Giornata della Terra 2021.



Agricoltura plastic free

Abaco Group, player di riferimento europeo nella fornitura di soluzioni software per la gestione e il controllo delle risorse territoriali orientate all’agricoltura di precisione e alla sostenibilità ambientale, ha aderito al progetto LifeGate Plasticless, che intende contribuire alla diminuzione dell’inquinamento dei mari italiani attraverso la raccolta dei rifiuti. Grazie ad Abaco, è stato installato un Seabin nelle acque del Cantiere Valdettaro nella Baia Le Grazie di Portovenere, alla Spezia.



La decarbonizzazione

Il fattore "E" è sempre stato nel Dna di Saipem, a significare un modo responsabile per fare il nostro business e per contribuire allo sviluppo sostenibile del pianeta. Sempre un passo avanti, sempre straordinari. "E" come Earth (Terra), "E" come Environment (Ambiente), "E" come Extraordinary (Straordinario). In occasione dell'Earth Day 2021, vogliamo confermare il nostro impegno per la transizione energetica attualmente in corso e il nostro supporto ai nostri clienti nell'individuare i migliori approcci e soluzioni tecnologiche low carbon oltre a definire il percorso verso la decarbonizzazione, individuando rischi e opportunità legati al clima e a far leva sulle nostre capacità, competenze e asset altamente tecnologici distintivi.



Un sondaggio sui pareri verdi

Sapevi che oltre il 70% dei giovani europei ritiene che i governi che non agiscono contro l’inquinamento e cambiamento climatico arrechino un danno all’economia? È quanto emerge dell’indagine realizzata insieme a Ipsos per ClimateOfChange, la nuova campagna di comunicazione di We World che mira a sviluppare la consapevolezza dei giovani cittadini sull’impatto del cambiamento climatico. La ricerca rivela che la preoccupazione riguardo ai cambiamenti climatici è elevata e che meno una persona su dieci (8%) nega i cambiamenti climatici. In Italia 8 su 10 voterebbero per politici che danno la priorità alla lotta al cambiamento climatico.



Una casa più efficiente

La Giornata Mondiale della Terra è stata istituita per incoraggiare la nostra società a proteggere attivamente l'ambiente e a usare le nostre risorse con attenzione. In questa occasione, Houzz (Houzz.it), la piattaforma online leader nella ristrutturazione e nel design, ha stilato sei consigli su come possiamo rendere le nostre case più sostenibili, sulla base dei trend e dei progetti in voga tra la community di Houzz.

Ecco gli eco-consigli: materiali naturali, tessuti di fibre naturali, consumo energetico smart, risparmio di acqua attraverso attrezzature efficienti, design del giardino nel rispetto degli insetti, piante da appartamento.



Dieci ricette green

Ecco le 10 ricette più green e sostenibili da portare sulla tavola in occasione della Giornata della Terra (22 aprile). Antipasti, primi, secondi, dolci e persino cocktail: un menu ad hoc studiato appositamente per festeggiare il nostro Pianeta. One Green Planet propone dieci piatti sostenibili e, allo stesso tempo, deliziosi: si passa da piatti facili da preparare come le fajitas di tofu affumicato e la pagnotta vegetariana di lenticchie, a portate principali e sfiziose come gli hamburger di fagioli neri e barbabietola e i filetti di pastinaca alla pescatora, fino a dolci creativi al cioccolato e gelato alla fragola. Tra i piatti più iconici per celebrare la giornata della Terra, come indicato anche nella lista dei green foods del New York Times, non potevano mancare le zuppe: semplice e cremosa agli spinaci, decisa e speziata con broccoli e cheddar e persino corposa e speziata con porri e riso. È quanto emerge da un monitoraggio condotto da Espresso Communication per conto di Marco Roveda, il pioniere del biologico.

Ecco quindi la top ten delle ricette più green per celebrare la giornata dedicata al pianeta Terra:

1) Crema di fagioli neri con lime, cipolla tritata, curcuma e coriandolo

2) Carote speziate con paprika e pepe di Caienna

3) Involtini di zucchine crude con pesto

4) Earth Day soup con ortiche e funghi shitake

5) Lasagna di spinaci

6) Linguine con pesto di asparagi

7) Hamburger di fagioli neri e barbabietola

8) Filetti di pastinaca alla pescatora

9) Earth Day biscuits realizzati con miscela di zucchero e poi decorati con colorante alimentare

10) King Bee: cocktail a base di London Dry Gin e limone fresco



Sostenibilità in ufficio

In occasione della Giornata della Terra HP ha annunciato nuovi obiettivi, tra i più ambiziosi e dettagliati del settore, in materia di clima e in linea con gli U.N. Sustainable Development Goals. Tra questi, il principale si propone di azzerare le emissioni di gas serra in tutta la catena del valore HP entro il 2040, partendo dal business Supplies che punta a raggiungere una carbon neutrality entro il 2030. HP è inoltre impegnata a ridurre del 50% le emissioni di gas serra lungo la catena del valore HP, entro il 2030; raggiungere la carbon neutrality e il zero waste in tutte le sue attività, entro il 2025; raggiungere il 75% di circularity per prodotti e imballaggi, entro il 2030; mantenere l’obiettivo zero deforestazione per la carta e i suoi imballaggi a base carta; contrastare la deforestazione per la carta non HP utilizzata nei suoi prodotti e servizi di stampa, entro il 2030.



Detergere con ecologia

In occasione dell’Earth day, dm drogerie markt ha svelato i primi prodotti non solo a impatto climatico zero ma anche a impatto ambientale zero, realizzati in collaborazione con l'Università Tecnica di Berlino. I primi 11 prodotti della nuova linea "Pro Climate", disponibili sul mercato italiano a partire dal 29 aprile, sono referenze per le esigenze di tutti i giorni come shampoo, gel doccia, prodotti per la cura del viso e del corpo, per l'igiene femminile, carta igienica, detersivi per i piatti e per il bucato.



Meno petrolio

In occasione della Giornata della Terra, 3M si è impegnata a ridurre l'uso della plastica vergine ricavata dal petrolio. Entro il 2025, 3M mira a raggiungere un nuovo obiettivo di sostenibilità: ridurre la dipendenza dalla plastica vergine a base fossile di 125 milioni di tonnellate. "I materiali e le infrastrutture che supportano una transizione globale dalla plastica derivante dal petrolio stanno subendo una rapida trasformazione e si avverte uno slancio evidente verso il cambiamento", ha dichiarato Gayle Schueller, Senior Vice President e Chief Sustainability Officer di 3M. Questi progressi includeranno l’uso di materiali riciclati e plastiche a base biologica, oltre che progetti per ridurre l’uso complessivo della plastica.



Abbigliamento più green

U.S. Polo Assn., il marchio ufficiale della United States Polo Association (USPA), ha celebrato la Giornata della Terra il 22 aprile con il lancio ufficiale in tutto il mondo di USPA Life, la campagna di sostenibilità del brand per sensibilizzare maggiormente il pubblico e l’industria della moda sulle tematiche di tutela ambientale, presentando importanti novità di prodotto a livello globale. I clienti saranno in grado di riconoscere i prodotti USPA Life grazie alle nuove etichette che certificano il prodotto realizzato con materiali e processi eco-friendly, compresi i metodi di produzione che riducono lo spreco di acqua e/o l'inquinamento ambientale.



Gli Oscar immaginari

Refurbed, l’azienda che ha creato una tra le piattaforme più conosciute di vendita di prodotti elettronici rigenerati e che ha fatto del rispetto ambientale la propria ragione di esistere, premia simbolicamente le celebrità che si sono maggiormente distinte per uno stile di vita eco-friendly, orientato al riutilizzo e al riciclo dei prodotti, e per l’impegno costante a favore del Pianeta: Leonardo Di Caprio, ogni anno in prima linea nella difesa dell'ambiente; Emma Watson, che promuove da sempre brand di moda ecosostenibili e cruelty free; i Pearl Jam, promotori del concetto di "green-tour"; Billie Eilish che, oltre a essere vegana, ha deciso di rendere uno dei suoi ultimi tour più sostenibili eliminando l’utilizzo di cannucce; i Coldplay hanno annullato tutti i loro concerti in attesa di soluzioni per ridurre al minimo l’impatto dei grandi eventi.



Tecnologie a basso carbonio

Ant Group ha pubblicato il suo primo report sulla carbon neutrality, descrivendo in dettaglio il suo impegno verso un mondo più verde e delineando una roadmap completa che spieghi il suo percorso per raggiungere la sua promessa di net-zero emissions entro il 2030. Nel report pubblicato in occasione della Giornata della Terra, l'azienda ha presentato una serie di obiettivi intermedi, tra cui la riduzione del 30% delle emissioni assolute negli Scope 1 e 2 entro il 2025 (rispetto al 2020), una valutazione e controllo delle emissioni della propria supply chain e un maggiore utilizzo di energia rinnovabile presso i suoi servizi di data center in leasing (fino a raggiungere il 30% del consumo energetico totale). "Il principio generale dell'iniziativa sulla carbon neutrality di Ant Group è quello di sviluppare un approccio scientifico e dare la priorità alla riduzione delle emissioni", ha affermato Peng Yijie, President of Social Good and Green Development in Ant.



Paesaggio più verde

In occasione dell’Earth day - Giornata mondiale della Terra 2021, l’Aiapp l’Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio ha voluto riportare l’attenzione sulla stretta connessione esistente tra la salute del pianeta e la salute del suolo. Ad esempio, le radici di pioppi e frassini sono adatte al risanamento dei terreni contaminati da metalli pesanti, mentre quelle dei salici puliscono il suolo da inquinanti organici come gli idrocarburi. In particolare, le piante ripariali hanno grande capacità in tal senso e possono essere utilizzate nei parchi e lungo i fiumi per creare “fasce tampone” di filtro e protezione dalle percolazioni inquinanti urbane.



e-commerce per l’acqua da bere

Nella Giornata Mondiale della Terra, Acqua Alma, brand del Gruppo Celli, hanno lanciato il primo sito e-commerce dedicato alle soluzioni domestiche per l’erogazione di acqua da bere e ai relativi servizi di assistenza tecnica: Acqua Alma Green Family. La scelta di pubblicare questo portale, in una giornata così emblematica per la salvaguardia del nostro Pianeta, conferma l’impegno di Acqua Alma nella gestione e nel consumo sostenibile della risorsa più preziosa che abbiamo: l’acqua.



Piatti pronti ed ecologici

In occasione del World Earth Day, Amsa e Deliveroo hanno rilanciato l’accordo per promuovere raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti in città. Ricordare ai cittadini di differenziare correttamente le confezioni di cibo ricevute ordinando online. E aiutare i ristoranti a scegliere prodotti riciclabili e sostenibili per gli imballaggi, anche del delivery. Sono questi gli obiettivi della campagna promossa anche quest'anno da Deliveroo, la piattaforma leader dell’online food delivery, e Amsa, la società del Gruppo A2A che gestisce la raccolta dei rifiuti nel Comune di Milano.



Lotta contro lo spreco di cibo

In occasione della Giornata della Terra, TheFork ha condiviso uno speciale reportage dedicato alla lotta contro lo spreco alimentare dal titolo “Storie da non sprecare”. Le storie da non sprecare sono quelle raccontate da Eleonora di Recup, da Federica e Kevin di Soulgreen e dallo Chef Franco Aliberti: storie di sostenibilità a 360°, ma soprattutto storie di chi cerca di combattere lo spreco alimentare giorno dopo giorno con impegno e lungimiranza. Questo il link al video: https://youtu.be/A2zxj5DI270



Abiti sostenibili

In occasione della Giornata Mondiale della Terra, The North Face ha presentato la sua nuova iniziativa per ridurre l’impatto ambientale: “Exploration Without Compromise”. Per rendere concreto il suo impegno il brand ha infatti annunciato che entro il 2025 il 100% dei materiali di punta utilizzati per la creazione dei suoi capi sarà riciclato, rigenerato o riutilizzato, al fine di diminuire sensibilmente l’impatto della produzione sull’ambiente.



Tante altre buone idee nella Giornata della Terra

SodaStream lancia la campagna Ambientale “Don’t just share, care” con Randi Zuckerberg e presenta i suoi obiettivi di sostenibilità.

Su Amazon.it 10 prodotti sostenibili da scoprire e acquistare grazie al programma “Climate Pledge Friendly”.

Le scelte eco-friendly nell’abbigliamento da ciclismo di Santini, dalle maglie con filati riciclati al packaging compostabile.

La proposta di ADA con la voce di Paola Ferrari e le immagini di Raffaella Scaccaglia.

La Samsung ci dà i consigli per un lavaggio più efficace e sostenibile.

Facebook contribuisce a proteggere l'ambiente nella Giornata mondiale della Terra: 100% di energie rinnovabili nelle proprie attività e riduzione del 95& delle emissioni di CO2.

AWorld in prima linea per la Giornata Mondiale della Terra.

Le scelte sostenibili per una guida green secondo automobile.it.

I 10 comportamenti per salvaguardare l’ambiente in campeggio.

Giornata della Terra 2021, l’indagine di TheFork: gli sprechi alimentari e le abitudini sostenibili degli italiani.

E ancora, nei copriletti trapuntati la plastica recuperata in mare e il packaging

diventa un sacco portabiancheria, Ericsson che ribadisce il suo impegno nella promozione della sostenibilità, VOIhotels e Allegrini scelgono la sostenibilità, l’impegno di Misura per un agroalimentare che in chiave di transizione ecologica e quello di NaturaSì: per un ambiente sano servono i semi giusti.

degli ingredienti ma al 66% capita ancora di buttare del cibo, 24Bottles, la soluzione smart e glamour, il

Rapporto Ubs Gwm "Future of Earth” - Investire in soluzioni per un pianeta più sostenibile.

World Earth Day, A2A lancia le Olimpiadi della Sostenibilità

Nasce Digital Transformation Institute - Fondazione di ricerca per la Sostenibilità Digitale

Energia elettrica, Selectra: in Italia l’80% delle offerte luce è green

Dagli chef alla tavola: 5 consigli per un delivery sostenibile secondo Deliveristo

Dagli antiparassitari naturali alle varietà più adatte: 5 consigli per un orto sostenibile dai

coltivatori di Dolomiti Paganella