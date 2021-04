Si festeggia ogni anno dal 1970 e coinvolge 192 Paesi nel mondo. Von der Leyen: “nel prossimo decennio necessaria una svolta”

Si celebra il 22 Aprile "l'Earth day ": la Giornata della Terra è la più grande manifestazione ambientale del pianeta, l’unico momento in cui tutti i cittadini del mondo si uniscono per celebrare il Pianeta e promuoverne la salvaguardia. Fortemente voluto dal senatore statunitense Gaylord Nelson, questa data simbolica coinvolge ogni anno 192 Paesi del mondo e fino a un miliardo di persone.



Le Nazioni Unite celebrano l’Earth Day ogni anno, un mese e due giorni dopo l'equinozio di primavera, il 22 aprile. Nata nel 1970 per sottolineare la necessità della conservazione delle risorse naturali della Terra, la Giornata della Terra si è trasformata in un avvenimento educativo ed informativo. I gruppi ecologisti lo utilizzano come occasione per valutare le problematiche del pianeta: l'inquinamento di aria, acqua e suolo, la distruzione degli ecosistemi, le migliaia di piante e specie animali che scompaiono, e l'esaurimento delle risorse non rinnovabili. Si insiste in soluzioni che permettano di eliminare gli effetti negativi delle attività dell'uomo; queste soluzioni includono il riciclo dei materiali, la conservazione delle risorse naturali come il petrolio e i gas fossili, il divieto di utilizzare prodotti chimici dannosi, la cessazione della distruzione di habitat fondamentali come i boschi umidi e la protezione delle specie minacciate.



La Presidente della Commissione UE Ursula Von der Leyen ha dichiarato che "il prossimo decennio deve rappresentare una svolta. Siamo alla vigilia di una trasformazione simile alla rivoluzione digitale degli anni '80. L'Europa ha deciso di tagliare le emissioni del 55%, nell'arco dei prossimi 10 anni. È necessario un cambiamento degli interventi e delle iniziative sui cambiamenti climatici, che non sono solo una necessità, ma anche la più grande opportunità del nostro tempo. Oggi, i cittadini europei stanno scoprendo delle nuove necessità, dalla mobilità sostenibile all’alimentazione biologica. I ricercatori stanno sperimentando nuove tecnologie pulite e gli investitori cercano opportunità di investimenti verdi.“