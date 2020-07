Le temperature medie di giugno sono simili a quelle da record registrate a livello mondiale nel 2019. Gli incendi nel circolo polare artico sono superiori a quelli, già straordinari, registrati a giugno di un anno fa

In giugno in Siberia si è registrata una massima di 37°C e le temperature medie hanno raggiunto i 10 °C sopra la media del mese di giugno in alcune località. L’allarme arriva da Copernicus Climate Change Service, che rivela come la temperatura media di tutto il territorio nella Siberia artica sia stata di oltre 5 gradi sopra la norma e di oltre un grado sopra le temperature del periodo dal 2018 al 2019, che ha registrato i due mesi di giugno più caldi di sempre.



In maggio C3S, implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF), ha già riferito di un lungo periodo di temperature superiori alla media in Siberia occidentale, a partire da dicembre 2019. In giugno, tuttavia, a ovest della Siberia sono state registrate temperature al di sotto della media, a dimostrazione della grande variabilità che caratterizza la vasta regione. Nel frattempo, il 20 giugno in Siberia orientale C3S ha registrato una temperatura artica oraria massima di 37 °C, nell'area in cui è stata segnalata una temperatura record di 38 °C per lo stesso giorno, anche se il valore non è stato ancora essere confermato dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale. La temperatura del nuovo giorno record per giugno è di 1-2 °C più calda rispetto alle precedenti stime record nell'Artico, verificatesi nel 1969 (in Alaska) e nel 1973 (nella Siberia orientale).



Il direttore di Copernicus Climate Change Service (C3S) di ECMWF, Carlo Buontempo, commenta: “Trovare ciò che ha causato queste temperature record non è uno sforzo diretto, in quanto vi sono molti fattori che contribuiscono a interagire tra loro. La Siberia e il circolo polare artico in generale registrano grandi fluttuazioni di anno in anno e in precedenza hanno già sperimentato altri mesi di giugno relativamente caldi. Ciò che è preoccupante è che l'Artico si sta riscaldando più velocemente del resto del mondo. La Siberia occidentale ha sperimentato temperature più calde della media durante l'inverno e l’insolita primavera; inoltre, le temperature eccezionalmente alte nella Siberia artica che si sono verificate a giugno 2020 sono motivo di preoccupazione."



I fattori che hanno contribuito sia alla mite temperatura invernale sia a quella primaverile della Siberia occidentale, sia alle alte temperature estive della Siberia artica sono stati modelli di vento su larga scala diversi, ma relativamente persistenti. I dati di C3S indicano inoltre che la copertura nevosa e l'umidità superficiale del suolo hanno raggiunto livelli record nell'Artico siberiano a giugno 2020. Questi sono anche fattori che probabilmente hanno avuto un ruolo nelle temperature insolitamente elevate raggiunte nella regione.



Inoltre, si ritiene che l'umidità del suolo inferiore alla media sia stata un fattore che ha contribuito all'aumento dell'attività degli incendi, concentrata principalmente nell'estremo nord-est della Siberia. Gli scienziati di Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS), anch'esso implementato dall'ECMWF, hanno monitorato l'attività degli incendi dall'inizio della stagione boreale fino all'inizio di maggio. Il numero e l'intensità degli incendi nella Repubblica di Sakha e nell'Oblast autonomo di Chukotka e, in misura minore in parti dell'Alaska e dei territori dello Yukon, sono aumentati dalla seconda settimana di giugno e hanno portato alle emissioni stimate più elevate negli ultimi 18 anni del set di dati CAMS. Per giugno, sono stati rilasciati nell'atmosfera un totale di 59 megatonnellate di CO2, che è superiore al totale di giugno dell'anno scorso di 53 megatonnellate di CO2.



“Ciò che è straordinario di questi incendi in Siberia - ha commentato Mark Parrington, CAMS Senior Scientist ed esperto di incendi presso ECMWF - è la sorprendente somiglianza con ciò che abbiamo visto nello stesso periodo dello scorso anno sia in termini di area colpita che di dimensioni degli incendi. L'anno scorso è stata un'estate assai insolita e da record per gli incendi nel circolo polare artico nel nostro Global Fire Assimilation System dataset, che risale al 2003. Quest'anno si è evoluto in modo molto simile e, se continua a progredire come l'ultimo anno, potremmo vedere un'intensa attività nelle prossime settimane. Temperature più elevate e condizioni di superficie più asciutte stanno fornendo le condizioni ideali affinché questi incendi possano svilupparsi e persistere così a lungo su un'area ampia. Negli ultimi anni abbiamo assistito a schemi molto simili nell'attività degli incendi e nelle anomalie dell'umidità del suolo in tutta la regione durante le nostre attività di monitoraggio degli incendi".