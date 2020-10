Quello del 2020 è stato il mese di settembre più caldo registrato a livello globale ed europeo, mentre la banchisa artica ha raggiunto la seconda minore estensione

Copernicus Climate Change Service (C3S) ha annunciato che le temperature globali di settembre 2020 sono state le più alte rispetto a qualsiasi settembre precedentemente registrato. I dati di rianalisi C3S mostrano che le temperature di settembre 2020 sono state di 0,63 °C al di sopra delle temperature medie dei mesi di settembre nel periodo di riferimento climatologico standard di trent'anni (1981-2010). Questo significa che settembre 2020 è stato di 0,05 °C più caldo di settembre 2019 e di 0,08 °C più caldo di settembre 2016, rispettivamente il primo e il secondo mese di settembre più caldi fino ad oggi.

Dati drammatici

A livello globale ed europeo, settembre 2020 è stato il settembre più caldo mai registrato, con temperature globali di 0,05 °C più calde di settembre 2019, le maggiori mai registrate fino ad oggi per il mese in questione. Le temperature sono state ben al di sopra della media in molte regioni del mondo, comprese le coste della Siberia settentrionale, in Medio Oriente, in alcune parti del Sud America e in Australia. Condizioni più fredde della media si sono registrate nell'Oceano Pacifico equatoriale orientale, in linea con l’avvento de La Niña.



Altre info e i grafici ad alta risoluzione sono qui: climate.copernicus.eu/monthly-climate-bulletins

Le informazioni sul ghiaccio marino artico sono qui: climate.copernicus.eu/september-record-breaking-warm-temperatures-low-sea-ice