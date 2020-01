Tra gli effetti economici, la perdita di turismo nelle regioni mediterranee come Italia, Grecia o Spagna per il clima inabitabile. Il pericolo dei morti da caldo

McKinsey Global Institute ha appena completato un’analisi dal titolo "Climate risk and response: Physical hazards and socioeconomic impacts". Secondo lo studio, i rischi fisici derivanti dal clima persistono e le aree interessate potrebbero crescere in numero ed estensione. In assenza di adeguate misure di adattamento e mitigazione dei rischi, le caratteristiche "non lineari" di questo impatto potrebbero generare ripercussioni sociali ed economiche su larga scala, mettendo a rischio milioni di persone, trilioni di dollari di attività economiche e importanti risorse materiali e naturali del Pianeta. Nelle loro decisioni, aziende, investitori e governi non possono quindi prescindere da una valutazione dei rischi climatici.

Si sente già il cambiamento

Il cambiamento climatico sta già esercitando un impatto fisico rilevante in diverse aree del mondo, che sono destinate a crescere in numero e dimensione. Questo avrà effetti diretti sui sistemi socioeconomici in cinque aree: vivibilità e possibilità di lavorare in ambienti esterni, sistema alimentare, beni fisici, infrastrutture e risorse naturali.

L’accelerazione

Al superamento delle soglie di sistema, gli impatti socioeconomici del cambiamento climatico potrebbero non essere lineari e generare effetti a catena. I sistemi socioeconomici hanno quasi raggiunto le soglie fisiche e biologiche che, una volta superate, potrebbero determinare conseguenze "non lineari".

L’esempio dell’India

Ad esempio, in uno scenario RCP 8.5 e in assenza di azioni di adattamento, entro il 2030 tra 160 e 200 milioni di persone in India potrebbero vivere in aree con una probabilità media annua del 5% di affrontare un'ondata di calore che supera la soglia di sopravvivenza per un essere umano sano, a causa dell'aumento delle temperature e dell'umidità. Ciò potrebbe avere ricadute anche sulla produttività, riducendo il numero effettivo di ore di lavoro in ambienti esterni.

Entro il 2030, il numero medio di ore lavorative diurne perse in India potrebbe aumentare, mettendo a rischio tra il 2,5 e il 4,5% di PIL annuo.

Meno turismo mediterraneo

Inoltre, l'aumento delle temperature potrebbe dare impulso al turismo nelle zone del nord Europa, con contestuali ricadute sulla vitalità economica delle località turistiche dell'Europa meridionale. Il volume d'acqua nei bacini di Africa settentrionale, Grecia e Spagna potrebbe diminuire di oltre il 15% entro il 2050, mentre potrebbe aumentare tra l'1 e il 5% nei bacini di Germania e Paesi Bassi. Con l'aumento atteso delle temperature nel Mediterraneo, nel 2050 il clima di Marsiglia e di Madrid potrebbe assomigliare rispettivamente a quello attuale di Algeri e Marrakech.

A rischio della vita

L'impatto socioeconomico del cambiamento climatico potrebbe essere molto rilevante a livello globale, con ricadute dirette su persone, risorse materiali e naturali.

Dall'analisi emerge che, entro il 2030, tutti i 105 Paesi esaminati potrebbero assistere all'incremento di almeno un tipo di rischio relativo alle persone, alle risorse fisiche e naturali. Ad esempio, il numero di persone che vivono in aree dove esiste il rischio di ondate di calore potenzialmente letali potrebbe passare dall'attuale zero a un valore compreso tra 250 e 360 milioni entro il 2030, con una probabilità di accadimento del 9% annuo. Il numero potrebbe aumentare tra 700 milioni e 1,2 miliardi entro il 2050, con una probabilità di accadimento del 14% annuo (in uno scenario RCP 8.5 e senza tener conto di una maggiore diffusione dei condizionatori d'aria).

Occupazione e lavoro

I rischi climatici potrebbero generare ricadute su occupazione, redditi e settori collegati. Ad esempio, il riscaldamento degli oceani potrebbe ridurre il volume di pesce pescato, con un impatto sui mezzi di sussistenza per 650-800 milioni di persone che dipendono dai proventi della pesca. Beni fisici e infrastrutture potranno essere danneggiati da una serie di fenomeni, tra cui inondazioni, incendi e uragani. I danni attesi dovuti alle sole inondazioni fluviali potrebbero quasi raddoppiare entro il 2030 rispetto ai livelli attuali e quadruplicare entro il 2050.

La finanzia premierà i virtuosi

I mercati finanziari potrebbero identificare in anticipo il rischio nelle regioni interessate, con conseguenze su allocazione dei capitali e assicurazioni.

Una maggiore comprensione del rischio climatico potrebbe portare a una difficoltà nell'ottenere prestiti a lungo termine, a una riduzione dei costi e della disponibilità di coperture assicurative e al calo dei terminal value. In Florida, ad esempio, stime basate sui trend storici indicano che le perdite dovute a inondazioni potrebbero svalutare del 15-35% le abitazioni esposte entro il 2050 (pari a un valore compreso tra 30 e 80 miliardi di dollari), a parità di altre condizioni.

Più deboli i Paesi deboli

I Paesi e le aree con i livelli di PIL pro capite più bassi risultano più esposte al rischio. Tipicamente le aree più povere si affidano maggiormente alle risorse naturali e al lavoro all'aperto, e presentano un clima più vicino alle soglie fisiche.

Diversamente, il cambiamento climatico potrebbe favorire alcune aree: ad esempio, temperature più elevate in Canada potrebbero migliorare i raccolti.

Gestire il processo

Affrontare il rischio climatico fisico richiederà una gestione più sistematica del rischio, un'accelerazione dell'adattamento e della decarbonizzazione. Tutte le principali decisioni aziendali e politiche dovranno essere esaminate tenendo in considerazione il cambiamento climatico. Le azioni intraprese per adattarsi dovranno essere accelerate e potenziate.

Ad esempio, il consolidamento delle infrastrutture e degli asset esistenti rappresenta una risposta chiave: le stime suggeriscono che nei prossimi dieci anni saranno spesi tra i 30.000 e i 50.000 miliardi di dollari per le infrastrutture. Una progettazione che tenga conto del rischio climatico può contribuire a contenere i costi di riparazione e ricostruzione per danni derivanti dal clima. Se da un lato l'adattamento è diventato ormai un'urgenza che presenta anche diverse opportunità, dall'altro gli esperti segnalano che l'ulteriore aumento del riscaldamento e del rischio climatico può essere fermato solo con la totale eliminazione di emissioni nette di gas serra.