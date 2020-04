L'esperienza dell’epidemia impone di ripartire mettendo al primo posto la salute ambientale, umana e degli animali. Appello ai Presidenti delle Commissioni della Camera e del Senato

Marevivo, Accademia Kronos, CETRI-TIRES , CoMISMA, , Fise Unicircular , Fondazione Symbola, Fondazione Univerde, Greenpeace, Italia Nostra, Kyoto Club, LAV, Legambiente, Lipu-Birdlife Italia, Stazione Zoologica Anton Dohrn Napoli, Università UniCamillus, Wwf Italia, chiedono che le Commissioni riprendano il loro lavoro con la massima urgenza.

In un appello, le associazioni dicono: “Chiediamo che le Commissioni parlamentari riprendano i lavori, anche ricorrendo ad attività in remoto, come stanno facendo tante aziende e istituzioni del Paese, incluse quelle dell'Istruzione e dell'Università, che in questo modo permettono a tutti noi di avere beni e servizi di prima necessità. Il Paese deve ripartire nel modo giusto, realizzando la sostenibilità enunciata nei programmi dei Governi nazionale ed Europeo (il Green Deal) per la prosperità delle aziende e del Paese, mettendo al primo posto la salute ambientale e umana, come prerequisito per un sano sviluppo economico. Il sistema delle aziende ‘green’ italiane, leader a livello europeo è pronto a dare il proprio contributo a queste auspicabili scelte politiche. Questo è il momento di innescare un nuovo inizio rispettoso della salute dell'ambiente, umana e degli animali”.