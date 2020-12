Il cingolato combina una cella a combustibile e un motore elettrico; la Prinoth di Vipiteno ha lanciato anche un nuovissimo battipista interamente elettrico

Rivoluzione green sulle piste da sci della Valtellina. Con un motore totalmente ecologico da 544 cavalli arriva sulla neve Leitwolf h2Motion, il primo battipista al mondo con motore elettrico alimentato a idrogeno. Lo ha realizzato la Prinoth di Vipiteno (Bolzano), che ha già iniziato la fase operativa di test. Fino a oggi, il carburante diesel era indispensabile per i motori dei battipista.

Leitwolf debutta a fine dicembre a Bormio (Sondrio) in occasione delle due tappe di Coppa del Mondo di sci. Oltre a Leitwolf h2Motion, che combina una cella a combustibile a idrogeno e un motore elettrico, l’azienda di Vipiteno mette in pista anche un nuovissimo battipista interamente elettrico, l'Husky Emotion.

L'azienda invia così un segnale importante in due dei segmenti energetici più promettenti per il futuro, dimostrando che le tecnologie alternative sono perfettamente compatibili anche con le applicazioni più impegnative, inclusi i terreni difficili. Prinoth fa parte del gruppo High Technology Industries, che opera anche con i marchi delle funivie Leitner, Poma e Agudio; nei sistemi di trasporto urbano Minimetro e dell'energia eolica Leitwind.