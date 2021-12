Green Deal europeo: la Commissione propone di rafforzare la tutela dell'ambiente attraverso il diritto penale

La Commissione ha adottato la proposta di una nuova direttiva dell'UE per reprimere la criminalità ambientale, onorando un impegno fondamentale del Green Deal europeo. La proposta intende rendere più efficace la tutela dell'ambiente obbligando gli Stati membri ad adottare misure di diritto penale. A tal fine definisce nuovi reati ambientali, fissa un livello minimo di sanzioni e rafforza l'efficacia della cooperazione in materia di applicazione della legge.



L’obbligo per gli stati di sostegno alle denunce

La proposta obbliga inoltre gli Stati membri a fornire sostegno ed assistenza alle persone che denunciano reati ambientali e a cooperare con le autorità preposte all'applicazione della legge. La proposta contribuirà a proteggere la natura e le risorse naturali nonché la salute pubblica e il benessere. Un comunicato stampa, un elenco di domande e risposte e una scheda informativa contenente maggiori informazioni sono disponibili online.