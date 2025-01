Tutti i progetti per la sostenibilità e per affrontare la perdita di biodiversità, la gestione delle falde acquifere, il cambiamento climatico, il degrado del suolo e l'inquinamento. Piccole sovvenzioni e la sostituzione di prodotti chimici per l’agricoltura sono tra i temi dei progetti

L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao) ha aiutato 22 Paesi a sbloccare 68 milioni di dollari di finanziamenti dal Fondo globale per l'ambiente (Gef) per affrontare la perdita di biodiversità, la gestione delle falde acquifere, il cambiamento climatico, il degrado del suolo e l'inquinamento.

I progetti sono stati approvati dalla segreteria del Gef e dai consigli del Gef Trust Fund, del Least Developed Countries Fund e del Global Biodiversity Framework Fund (Gbff), riunitisi a Washington. I progetti prevedono di mobilitare altri 273 milioni di dollari in cofinanziamenti per promuovere obiettivi globali in materia di biodiversità, inclusione sociale, gestione del territorio e dell'acqua e riduzione dell'uso di sostanze chimiche pericolose.

"L'approvazione di questo lotto di progetti giunge alla fine di un anno di summit ambientali che hanno evidenziato sia la necessità di finanziamenti per sbloccare la trasformazione dei sistemi agroalimentari globali sia questa agenda critica", ha affermato Qu Dongyu, direttore generale della Fao. "Non vediamo l'ora di sostenere i Paesi nel raggiungimento dei loro obiettivi di biodiversità, clima, terra, acqua e inquinamento attraverso soluzioni per i sistemi agroalimentari sotto la guida generale dei Four Betters ".

"Questi progetti contribuiranno a cambiare il modo in cui produciamo il nostro cibo, carburante e fibre per affrontare le crisi ambientali globali. Miglioreranno la coerenza tra i settori agricolo e ambientale e sosterranno i Paesi e le comunità nell'affrontare le sfide ambientali, l'insicurezza alimentare e la povertà. Con questo nuovo finanziamento in atto, è ora altrettanto importante per il loro successo comunicare in modo efficace i loro obiettivi e impatti", ha affermato Carlos Manuel Rodríguez, ceo e presidente del Gef.



Piccole sovvenzioni

Come parte del finanziamento, il consiglio ha approvato uno stanziamento di 19 milioni di dollari per le prime attività della Fao come nuova agenzia esecutiva per il programma Small Grants. Il progetto si basa su 30 anni di impatto, portando l'esperienza della Fao nel lavorare con i piccoli produttori per aiutare le organizzazioni della società civile e le organizzazioni basate sulla comunità nella progettazione congiunta e nell'erogazione di iniziative guidate a livello locale. Il progetto svilupperà strategie, fornirà assistenza finanziaria e tecnica e promuoverà la cooperazione Sud-Sud, con una forte attenzione all'innovazione, alla scalabilità e all'inclusione sociale di donne, popolazioni indigene e giovani. Il progetto lavorerà con organizzazioni locali in 14 paesi: Bosnia ed Erzegovina, Cile, Isole Cook, Cuba, Guyana, Indonesia, Giamaica, Kenya, Isole Marshall, Nicaragua, Sudan del Sud, Tagikistan, Uganda e Venezuela. Mira a ripristinare 20mila ettari di terra, migliorare le pratiche su 350mila ettari e apportare benefici a 45mila persone.



Biodiversità

Cinque progetti finanziati dal Gbff aiuteranno a integrare la biodiversità nei settori agroalimentari, promuovere mezzi di sussistenza sostenibili e dare potere alle popolazioni indigene. Questi progetti mirano a migliorare la gestione di 500mila ettari di aree protette, ripristinare 13mila ettari di paesaggi, migliorare le pratiche su 2,4 milioni di ettari di terra e mare, mitigare 1,2 milioni di tonnellate di emissioni di gas serra e apportare benefici a 100mila persone. Il progetto da 1,7 milioni di dollari in Laos migliorerà la biodiversità attraverso il ripristino dell'ecosistema e pratiche One Health rispettose della biodiversità. Il progetto da 6,4 milioni di dollari in Papua Nuova Guinea migliorerà la connettività dell'ecosistema e la resilienza climatica con una gestione integrata del paesaggio. Nelle Isole Salomone, 2,4 milioni sosterranno la gestione guidata dalla comunità di aree chiave della biodiversità da parte dei popoli indigeni, anche attraverso la gestione spaziale e altri efficaci meccanismi di conservazione basati sull'area. A Cuba, il progetto da 3 milioni affronterà la pesca e l'agricoltura non sostenibili nel nord-est di Cuba e il progetto da 1,3 milioni in Nepal aiuterà a conservare i pesci d'acqua dolce in via di estinzione attraverso una gestione della pesca basata sull'ecosistema. Un progetto da 8 milioni di dollari finanziato dal Gef Trust Fund migliorerà la biodiversità, il servizio ecosistemico e il sequestro del carbonio nelle aree importanti per la biodiversità e i servizi ecosistemici, comprese le zone all'interno e all'esterno delle aree protette nel sud di Sumatra e nella Giava centrale, in Indonesia. Il progetto mira a conservare e ripristinare 91mila ettari di ecosistemi naturali che ospitano specie come il leopardo di Giava e l'elefante di Sumatra. Il progetto migliorerà anche le pratiche su 565mila ettari di terreno, mitigherà 6,2 milioni di tonnellate di emissioni di gas serra e porterà benefici a 40mila persone.



Terra e acqua

Un progetto regionale in Kenya e Tanzania migliorerà la sicurezza idrica e la resilienza climatica nella regione del Monte Kilimanjaro migliorando la gestione del sistema acquifero transfrontaliero condiviso del Kilimanjaro. Con 7,8 milioni di dollari di finanziamenti Gef, questa iniziativa preserverà 40mila ettari di foresta nebulare, garantirà un uso sostenibile delle falde acquifere e porterà benefici a 100mila persone. Un progetto da 5,1 milioni aiuterà a raggiungere gli impegni di Land Degradation Neutrality della Liberia migliorando la salute del suolo e riducendo il degrado del territorio attraverso pratiche di gestione sostenibile in paesaggi risicoli mirati. Il progetto ripristinerà 25mila ettari di terreno, implementerà pratiche di gestione sostenibile del territorio su 100mila ettari, mitigherà oltre un milione di tonnellate di emissioni di gas serra e porterà benefici a oltre 60mila persone.



Prodotti chimici

Nell'ambito del programma Integrated Collaborative Approaches for Sustainable Tourism, la Fao affiancherà Vanuatu nella promozione di pratiche sostenibili nel settore turistico attraverso approcci circolari e bioeconomia. Il progetto incanalerà 4 milioni di dollari per aggiornare la strategia turistica nazionale, ripristinare oltre 32mila ettari di ecosistemi degradati, migliorare le pratiche su 62mila ettari di terra e mare e apportare benefici a oltre 246mila persone. Nell'ambito del Financing Agrochemical Reduction and Management Plus Program, la Fao sosterrà il Gambia nella riduzione dell'uso di agrochimici dannosi e nella transizione verso pratiche agroecologiche e resilienti al clima nella produzione di riso, miglio e mais. Con 9,6 milioni dal Gef Trust Fund e dal Ldcf, il progetto mira a ripristinare 10mila ettari di terra, migliorare le pratiche su 120mila ettari di terra e mare, mitigare oltre 15mila tonnellate di emissioni di gas serra e apportare benefici a 240mila persone.



Per saperne dei più https://www.fao.org/newsroom/detail/...