Il costruttore di auto è accusato dell'1% delle emissioni globali di CO2. Per ora nessuna denuncia contro chi emette CO2 usando le auto né contro le compagnie petrolifere che ne alimentano i motori

Sarà un dibattimento giudiziario interessantissimo. Se le vetture emettono CO2, di chi è la colpa? Di chi le usa, bruciando chilometri e carburante? Delle compagnie petrolifere, che forniscono il carbonio in forma di idrocarburi? Oppure è colpa dello strumento che brucia gi idrocarburi delle compagnie per fare andare a zonzo i cittadini, cioè le auto, come sostiene un agricoltore biologico tedesco? La casa automobilistica tedesca Volkswagen sarà processata per le emissioni di anidride carbonica dei suoi veicoli dopo che un tribunale regionale tedesco ha accettato la causa presentata da un agricoltore locale. Il tribunale in questione, nella città di Detmold, nello stato della Renania Settentrionale-Vestfalia, ha annunciato che il processo è previsto per il 3 febbraio.

Sebbene il giudice che ha presieduto la causa abbia criticato la mancanza di chiarezza nella causa dell'agricoltore, il suo avvocato ha considerato un successo il fatto che la causa non sia stata respinta a priori. Con l'azione legale, l'agricoltore vuole che l'azienda tedesca smetta di vendere auto e veicoli commerciali leggeri alimentati da motori a combustione a partire dal 2030. L'Unione Europea prevede di adottare tale misura dal 2035.

L'accusa

Il 62enne agricoltore biologico Ulf Allhoff-Cramer accusa il secondo produttore di auto al mondo di essere responsabile dell'1% delle emissioni globali di CO2. Secondo Allhoff-Cramer, l’azienza sta mettendo in pericolo il futuro dell'agricoltura e la sua stessa esistenza commerciale. In una nota, Volkswagen ha respinto le accuse e le ha contrapposte ai suoi progressi nel campo della mobilità elettrica. Inoltre, ha sostenuto che la maggior parte delle emissioni di CO2 delle autovetture rientra nella sfera di influenza dei conducenti e non del produttore. Infine, non è possibile prevedere le conseguenze concrete del cambiamento climatico su piccola scala, come sostiene la causa di Allhoff-Cramer.