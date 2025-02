I funzionari della vicina contea di Orange, California hanno emanato una moratoria di emergenza in seguito all'incendio di Moss Landing sull’approvazione di nuove strutture. Nel rogo sono stati distrutti 300 MW di batterie. Eppure sono solo cinque gli incidenti avvenuti nel mondo (di cui tre negli Usa). Gli impianti di stoccaggio conservano l’elettricità rinnovabile prodotta nei momenti di bassa domanda elettrica e la rendono ai consumatori quando la produzione rinnovabile è insufficiente

Dopo l’incendio devastante scoppiato il mese scorso all’impianto di accumulo di elettricità con batterie al litio di Moss Landing a Monterey, in California, il Consiglio di vigilanza della vicina contea di Orange ha approvato una moratoria di emergenza sull'approvazione di nuove strutture Bess (sistemi di accumulo a batteria) proposte per le aree non incorporate della contea, al fine di proteggere la "salute, la sicurezza e il benessere" dei suoi residenti.

Gli impianti di stoccaggio servono a conservare l’elettricità prodotta dalle fonti rinnovabili nei momenti di bassa domanda elettrica per renderla ai consumatori quando la produzione rinnovabile è insufficiente per soddisfare la domanda.

La paura ha contagiato anche altre città che si stanno mobilitando: il consiglio comunale di Morro Bay, situato a sud di Moss Landing, ha votato per imporre una moratoria di 45 giorni sui progetti in corso o su quelli nuovi in ​​corso. Insieme alle azioni locali, stanno emergendo risposte legislative anche a livello statale. Il 23 gennaio scorso, la deputata dell'Assemblea statale Dawn Addis, in rappresentanza del distretto di Moss Landing, ha presentato un disegno di legge che propone significative restrizioni sugli sviluppi Bess.

I precedenti

Come vi avevamo già raccontato, l'incendio è scoppiato il 16 gennaio nell’impianto Vistra di Moss Landing, costringendo allo sgombero di residenti. Per le difficoltà nello spegnere gli incendi delle batterie agli ioni di litio, le squadre hanno dovuto lasciare che l'incendio si estinguesse naturalmente. L’impianto di stoccaggio elettrico ha bruciato per circa due giorni, diventando il più grande incidente di batteria mai registrato.

I residenti nelle vicinanze hanno lamentato mal di testa e altri sintomi dopo l'incidente. Nel 2024, scoppiò un analogo incendio presso l'impianto di stoccaggio delle batterie della San Diego Gas & Electric a Escondido. Centinaia di aziende vicine furono costrette a evacuare a causa di quell'incendio.



Le conseguenze

Da allora sono emersi pochi dettagli confermati sull'incendio, ma un aggiornamento più recente proveniente dal portavoce dell'ufficio dello sceriffo della contea di Monterey ha fatto sapere ai giornalisti locali che il 40% del sistema di accumulo della batteria era bruciato in quel momento, con resoconti successivi che parlavano di distruzione completa dei 300 MW presenti.

Il governatore della California Gavin Newsom, ha sostenuto le richieste di un'indagine indipendente sull'incendio presso la struttura di proprietà di Vistra Energy.

Sul caso si è mobilitata anche l'attivista ambientale Erin Brockovich la cui storia era stata portata sugli schermi da Julia Roberts, che ha intentato una causa insieme ai residenti della contea di Monterey contro la Vistra Energy con sede in Texas e la società di servizi pubblici Pacific Gas & Electric per l'incendio. "Come dimostrano gli incendi più recenti a Monterey nel 2025 e a San Diego nel 2024, gli incendi che coinvolgono accumuli elettrici con batterie al litio comportano sfide specifiche per i vigili del fuoco, nonché preoccupazioni per i fumi tossici rilasciati dagli incendi".

Gli incendi scoppiati presso la struttura Gateway Energy Storage da 250 megawatt (MW) a San Diego nel maggio 2024 e la struttura Moss Landing da 350 megawatt (MW) a Monterey dimostrano che tali incendi possono continuare a bruciare per giorni e giorni e possono persino riaccendersi dopo che le squadre dei vigili del fuoco ritengono che l'incendio sia sotto controllo".



Solo cinque eventi

Nonostante tutto l’allarme suscitato, i dati mondiali suggeriscono tuttavia che il 2024 ha visto un calo continuo nel tasso di incidenti nel corso degli anni. Nel 2024 si sono verificati solo cinque eventi significativi, tre negli Stati Uniti, uno in Giappone e uno a Singapore. Rispetto alla crescita esponenziale delle batterie su larga scala installate in tutto il mondo, i tassi di incidenti sono scesi al punto più basso in quasi un decennio.



