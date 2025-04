Come previsto, l’eccesso di produzione non programmabile mette sotto pressione anche il sistema elettrico francese. Ecco la lettera del gestore di rete: le conseguenze dell'intermittenza sulla rete saranno a carico dei produttori che non saranno in grado di garantire stabilità. Il testo integrale. Le soluzioni adottate in Italia.

Come previsto, adesso accade . La diffusione di fonti rinnovabili non programmabili – segnatamente eolico e fotovoltaico – comincia a moltiplicare in tutta Europa fenomeni come tagli alla produzione, prezzi negativi e aumento dei costi di sistema. In Francia l’operatore della rete di alta tensione Réseau de Transport d’Électricité (Rte) ha dovuto attivare più volte misure straordinarie per gestire un eccesso di elettricità, causato dalla sovrapposizione fra generazione fotovoltaica, generazione eolica e domanda ridotta, e ora scrive ai produttori elettrici una lettera durissima: le conseguenze dell'intermittenza delle rinnovabili non programmabili sulla rete saranno messe in carico ai produttori che non saranno in grado di garantire stabilità di fornitura elettrica. La lettera ricorda che i costi degli sbilanciamenti saranno in carico ai responsabili e chiede loro di minimizzare tali scompensi o di contribuire a tenere in equilibrio della rete.



In Italia

L'Italia, dove la capacità rinnovabile non programmabile è più bassa rispetto alla Francia, da molti anni ha cercato di anticipare questo tipo di problemi. Invece di mandare lettere di avviso e richiami, più semplicemente Terna impone ai produttori elettrici i meccanismi di regolazione degli sbilanciamenti attraverso incentivi, penali e strumenti sul bilanciamento e sul dispacciamento.

Da una quindicina di anni in Italia i produttori eolici tagliati da Terna durante gli eccessi produttivi sono risarciti dal Gse attraverso un prelievo dalle bollette dei consumatori. Un premio (sempre prelevato dalle bollette dei consumatori) viene riconosciuto dal Gse ai produttori che rispettano i valori previsti. Dall’ottobre scorso Terna impone penali agli impianti che non rispettano le consegne programmate; da un mese i meccanismi sono stati estesi anche al segmento fotovoltaico. Questo accade in Italia.



La lettera di Sylvain Rommel di Rte

Le réseau de transport d'électricite

Paris, le 11 avrit 2025

Objet: Vos missions en qualité de responsable d'équilibre



Madame, Monsieur,

Vous etes titulaire d'un Accord de Participation aux Regles relatives au dispositif de Responsable d'Equilibre.

Ce dispositif, qui s'inscrit dans le cadre des articles L321-14 et L.321-15 du code de l'énergie, vous incite à minimiser avant le temps réel les ecarts entre les injections et les soutirages de votre périmètre de responsable d'équilibre ou à contribuer a l'équilibre du système élctrique.

En temps réel, en cas d'écart global de l'ensemble des responsables d'équilibre, Rte fait appel aux offres d'ajustement deposées sur le Mecanisme d'Ajustement pour les résorber. Le cout de cet équilibrage est répercuté sur les responsables d'équilibre en écart.

Rte est actuellement confrontée à une situation extremérnent tendue pour assurer sa mission de service public de gestion de l'équilibre offre/demande en temps réel, ce qui rend l'usage des offres d'ajustement insuffisant quasiment quotidiennement et l'amène à émettre des messages de mode dégradé pour in fine devoir recourir a des moyens post-marché exceptionnels et couteux.

Le cout de ces moyens exceptionnels est également repercute aux responsables d'équilibre en écart en application des Regles relatives au dispositif de Responsable d'Equilibre.

Ansi, une gestion efficace et sure du système électrique nécessite de la part des responsables d'équilibre d'avoir des périmètres équilibrés au mieux en amont du temps reel.

A cet effet, noun vous demandons d'anticiper les déséquilibres des sites inclus dans votre périmétre, ceci afin de ne pas etre considéré comme a l'origine de difficultes d'équilibrage du système mais également afin de vous prémunir contre des désequilibres financiers significatifs.

Votre interlocuteur Rte habituel se tient a votre disposition pour tout complément d'inforrnation.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma consideration distinguée.



(Voi siete titolare di un Accord de Participation alle Regole relative al dispositivo di Responsabile di bilanciamento. Questo sistema, che rientra nel quadro degli articoli L321-14 e L.321-15 del codice dell'energia, vi incoraggia a ridurre al minimo in anticipo gli scostamenti tra immissioni e prelievi nella vostra zona di gestione del bilanciamento, oppure a contribuire all'equilibrio del sistema elettrico.

In tempo reale, in caso di scostamento complessivo da parte di tutti i gestori del saldo, per riassorbirlo Rte utilizza le offerte di adeguamento inviate al Meccanismo di adeguamento. Il costo di questo adeguamento viene attribuito ai responsabili dello sbilanciamento. Rte si trova attualmente ad affrontare una situazione di estrema tensione nel garantire l’incarico di servizio pubblico di gestione del bilanciamento in tempo reale tra domanda e offerta, il che rende quasi quotidianamente insufficiente l'uso di offerte di aggiustamento e porta a emettere messaggi e, in ultima analisi, a dover ricorrere a mezzi post-mercato eccezionali e costosi.

Il costo di questi mezzi eccezionali viene inoltre trasferito ai responsabili dello sbilanciamento, secondo le regole relative al sistema dei gestori di bilancio. Pertanto, una gestione efficiente e sicura del sistema elettrico richiede che i responsabili del bilanciamento abbiano in tempo reale perimetri bilanciati il ​​più possibile. A tal fine, vi chiediamo di prevedere eventuali squilibri nei siti compresi nel vostro ambito, in modo da non essere considerati fonte di difficoltà nel bilanciamento del sistema e anche per tutelarvi da significativi squilibri finanziari.