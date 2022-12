All'origine delle preoccupazioni dei gestori c’è la Francia, che non produce più tutta l'elettricità di cui ha bisogno

Arriva dalla Germania la notizia che i gestori delle reti elettriche non escludono che quest'inverno, si possa arrivare a dover staccare la corrente elettrica, anche ad interi quartieri di alcune città. Non si tratterebbe però di blackout, ma di tempi limitati in cui si potrebbe dover decidere in modo mirato di stoppare l'erogazione. È quello che ha scritto il Tegeschau, riferendo il colloquio con i gestori di Amprion a Pullheim presso Colonia.



La situazione francese

All'origine delle preoccupazioni dei gestori, la situazione francese: la Francia non produce più tutta l'elettricità di cui ha bisogno e questo potrebbe portare disagi a tutto il sistema, con ripercussioni anche in Germania. "Si potrebbe arrivare a dover staccare la corrente elettrica per garantire la rete. Sarebbe una grossa limitazione per i clienti, ma non parliamo di un blackout. Quest'ultimo sarebbe uno scenario spaventoso di quelli che si vedono nei film".



Brownout

Probabile è invece un "brownout", la necessità cioè di staccare la corrente elettrica in modo mirato, per un periodo di tempo che potrebbe durare fino a 90 minuti. A questo scenario si prepara la società Niederrhein, come spiega Christoph Epe. In caso di emergenza, quartieri interni potrebbero essere privati dell'elettricità: "Ci arriverebbe la richiesta di Amprion di staccare da 5 a 10 megawatt. Krefeld ha 200 Megawatt. Si tratterebbe quindi del 2,5% di Krefeld. La decisione sarebbe presa a caso, senza discriminare nessuno". Il tempo di preavvertimento di una decisione del genere sarebbe di soli 12 minuti: troppo breve per avvertire gli utenti, "ma una situazione del genere non metterebbe nessuno in pericolo di vita".