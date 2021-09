L’azienda si rafforza sul mercato delle risorse energetiche distribuite, delle micro-rete e del fabbisogno di energia elettrica per applicazioni mobili

Pramac, azienda specializzata in gruppi elettrogeni per l’industria e il commercio, ha acquisito Off Grid Energy Ltd, azienda inglese attiva a livello mondiale nella progettazione e produzione di soluzioni tecnologiche per l'accumulo: l'operazione, si legge in una nota, è stata effettuata tramite la filiale nel Regno Unito Pramac Generac Uk.



"Aggiungendo questa offerta di prodotto al portafoglio attuale - afferma l'azienda - , Pramac accelererà la crescita nel mercato delle risorse energetiche distribuite, delle micro-rete e del fabbisogno di energia elettrica per applicazioni mobili, che sono sempre più attente al tema delle emissioni e dell'impatto ambientale, come il mondo degli eventi e delle costruzioni". La competenza tecnica e ingegneristica del team di Off Grid Energy ci sarà di grande supporto - sostiene Paolo Campinoti, amministratore delegato di Pramac - nell'accelerare la nostra roadmap di sviluppo prodotto e stabilire una posizione di leadership in questo segmento di mercato atteso in forte crescita nei prossimi anni".



L’azienda

Con 17 sedi operative e 6 impianti produttivi situati tra Europa, Asia e Sud America, PRAMAC è oggi presente in più di 150 Paesi, dove offre un'ampia gamma di prodotti caratterizzati da una flessibilità d’uso in grado di soddisfare le necessità dei clienti di ogni parte del mondo.. Dal 2016 è inoltre parte del gruppo Generac, con cui rappresenta insieme il terzo gruppo al mondo per la produzione di generatori e torri faro.