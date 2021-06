Il Paese è interessato da interruzioni di corrente dallo scorso aprile. Una forte contrazione di piogge blocca l’idroelettrico

L'assenza di acqua in Costa d'Avorio compromette la produzione di elettricità. La Costa d'Avorio è interessata da interruzioni di corrente dallo scorso aprile, quando un incidente nella sua principale centrale a carbon fossile si è disgraziatamente combinato alla siccità che ha colpito le fonti di energia idroelettrica.



Livello più basso di 5 metri

"Non abbiamo acqua, materia prima della diga", ha detto Ladji Kone Vacaba, a capo dell'opera idraulica di sbarramento ad Ayamé, nel sud-est del Paese. "Senz'acqua, non possiamo produrre elettricità", ha aggiunto. Vacaba spera nell'inizio della stagione delle piogge, questo mese: "Non piove quasi mai. Il livello delle acque si è abbassato di 5 metri, qualcosa che non succede da oltre dieci anni", ha affermato, specificando che "stiamo attraversando un periodo di siccità che colpisce tutte le dighe nel Paese, anche Kossou, Taabo, Soubre e Buyo".



Il più grande produttore dell’Africa occidentale

In tempi normali, la capacità elettrica della Costa d'Avorio è più che sufficiente a soddisfare la domanda interna, e la parte eccedente è venduta ai Paesi confinanti. Con una capacità di 2.300 megawatt, il Paese è il più grande produttore di elettricità dell'Africa occidentale a fronte di un picco di consumo pari a 1.600 megawatt. Tre quarti della produzione energetica sono garantiti dalle centrali a carbon fossile, la parte rimanente da fonti idroelettriche.