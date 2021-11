Tutela ed empowerment del consumatore, transizione energetica giusta e digitalizzazione nel futuro della regolazione. Il 22 e 24 novembre audizioni annuali con gli stakeholder

Arera ha aperto le consultazioni sul Quadro Strategico 2022-2025, il piano che delinea gli obiettivi che faranno da guida per lo sviluppo della regolazione dell'Autorità dei prossimi quattro anni nei settori dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua, dei rifiuti e del telecalore. Al centro del Quadro Strategico la tutela e la consapevolezza del consumatore, attraverso strumenti e comunicazione, la digitalizzazione e la transizione energetica ‘giusta’ e sostenibile a livello trasversale nei settori energetici e ambientali, il miglioramento delle infrastrutture, dei servizi e della concorrenza.

Come fare

Le consultazioni, come di consueto, consentiranno agli interessati (associazioni dei consumatori e degli utenti, ambientaliste, sindacali delle imprese e dei lavoratori, Istituzioni, Enti Locali, Università, ecc) di inviare via mail e pec fino al 29 novembre le proprie osservazioni e culmineranno nelle audizioni annuali del 22 e 24 novembre, un appuntamento online aperto a tutti, momento fondamentale del processo di ascolto degli stakeholder, caratteristica importante dell'azione dell'Autorità. Il quadro strategico sarà infatti approvato tenendo conto degli esiti complessivi del processo di consultazione. Per partecipare alle audizioni - sia con un proprio intervento di osservazioni e proposte, sia come uditori - è necessario registrarsi sul sito www.arera.it, dove è disponibile lo stesso Quadro strategico.

Obiettivi e linee di intervento

La struttura e i contenuti del Quadro Strategico - suddivisi in temi trasversali a tutti i comparti e approfondimenti su singoli settori - sono articolati su due livelli: gli obiettivi strategici e le linee di intervento. Gli obiettivi inquadrano la strategia complessiva basata sullo scenario attuale e di medio termine, con riferimento sia agli ambiti trasversali a tutti i settori (centralità del consumatore, innovazione di sistema, semplificazione, trasparenza ed enforcement del quadro regolatorio), sia agli ambiti specifici dell'area Ambiente ed Energia e conformi alla normativa nazionale e internazionale. Le linee di intervento descrivono sinteticamente le principali misure e azioni che l'Autorità intende condurre per la realizzazione di ciascun obiettivo strategico.