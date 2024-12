Otto i vicepresidenti: Luca Alippi, Giuseppe Argirò, Monica Iacono, Renato Mazzoncini, Paolo Luigi Merli, Pietro Pacchione, Marco Peruzzi, Hannelore Rocchio. Sono stati inoltre nominati tre vicepresidenti aggiunti: Guido Bortoni, Luca Dal Fabbro e Simone Togni

L’Assemblea di Elettricità Futura, riunita nella Luiss Business School a Roma, ha eletto Gianni Vittorio Armani nuovo presidente dell’associazione, per il periodo dal 2025 al 2029. Laureato in ingegneria elettronica, Armani è attualmente direttore di Enel Group Grids and Innovability. In precedenza, ha ricoperto ruoli apicali nell’industria energetica, come amministratore delegato e direttore generale di Iren, direttore strategia, regolatorio e business development di A2A e amministratore delegato di Terna Rete Italia, oltre a aver guidato, da presidente e amministratore delegato, l’ingresso di Anas nel gruppo Ferrovie dello Stato.

"Sono onorato dell’ampia fiducia ricevuta dagli associati in questo periodo così cruciale per tutto il settore" – ha commentato Gianni Vittorio Armani. “Ricevo un mandato che impegna l’associazione a proseguire sulla strada della decarbonizzazione e della transizione energetica, per una maggiore competitività e sicurezza di approvvigionamento del nostro Paese. Un nostro obiettivo primario sarà, anche, contribuire allo snellimento dei processi autorizzativi e alla realizzazione di un quadro di regole chiare e prevedibili per incentivare gli investimenti, sempre più necessari, sugli impianti di produzione di energia rinnovabile e sulle reti elettriche. Interventi indispensabili per ridurre il costo dell’energia per aziende e cittadini".

L’assemblea di Elettricità Futura, aderente a Confindustria e principale associazione del settore elettrico italiano, ha inoltre approvato la nomina degli otto vicepresidenti: Luca Alippi (EP Produzione), Giuseppe Argirò (Cva Compagnia Valdostana delle Acque), Monica Iacono (Engie), Renato Mazzoncini (a2a), Paolo Luigi Merli (Erg), Pietro Pacchione (Tages Capital), Marco Peruzzi (Edison), Hannelore Rocchio (Eni). Sono stati inoltre nominati tre vicepresidenti aggiunti: Guido Bortoni (Cesi), Luca Dal Fabbro (gruppo Iren) e Simone Togni (Ivpc).Ad Armani vanno gli auguri e i complimenti di e-gazette, ma un saluto e i sensi della più alta stima vanno anche al presidente uscente, Agostino Re Rebaudengo, per come ha condotto l'associazione durante il mandato.