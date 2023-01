L’intesa con Westinghouse Electric Sweden è finalizzata all'acquisto di combustibile nucleare destinato a uno dei reattori della centrale

La centrale nucleare di Kozloduy, l'unica attiva sul territorio bulgaro, beneficerà di un accordo firmato dal governo con Westinghouse Electric Sweden. L'accordo è finalizzato all'acquisto di combustibile nucleare destinato a uno dei reattori della centrale, volto a diversificare le forniture energetiche. L'impianto utilizza attualmente combustibile nucleare fornito dalla società russa Rosatom per far funzionare i due reattori nucleari VVER-1000 di progettazione russa, che generano circa un terzo dell'elettricità del paese.



Presto accordo anche con la Francia

Il ministro dell'Energia bulgaro, Rossen Hristov, ha affermato che l'accordo decennale con Westinghouse contribuirà a garantire le normali operazioni in una situazione poco chiara per quanto riguarda le consegne di combustibile nucleare dalla Russia. Ha aggiunto che un contratto simile sarà presto firmato con la francese Framatome per la fornitura di carburante alla seconda unità da 1.000 megawatt. "Questo completerà la procedura per la piena diversificazione e la sicurezza dell'approvvigionamento, perché il carburante proverrà da due fonti indipendenti non russe", ha detto Hristov. La Bulgaria è quasi totalmente dipendente dalle importazioni dalla Russia per il suo combustibile nucleare e la maggior parte del suo approvvigionamento di gas, ma in risposta all'invasione russa dell'Ucraina il paese è determinato a porre fine alla sua dipendenza dai combustibili fossili di Mosca.