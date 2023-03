Il cap per famiglia su base annua passa così da 4.279 a 3.280 sterline a partire dal primo aprile, ma i contributi previsti per le famiglie si riducono

L'Autorità nazionale per l'Energia britannica (Ofgem) ha annunciato di voler ridurre il 'price cap', il limite di prezzo per elettricità e gas, nonostante le bollette siano destinate ad aumentare. Il 'cap' per famiglia su base annua passa così da 4.279 a 3.280 sterlinea partire dal primo aprile, a fronte del calo per i prezzi dell'energia all'ingrosso. L'importo non è il massimo che può essere addebitato - i clienti che consumano molto avranno bollette più alte - ma riflette invece i livelli di utilizzo medi. Si tratta di una notizia negativa per milioni di famiglie già alle prese da mesi col caro bollette.



Non c’è margine di manovra

Proprio ad aprile la bolletta domestica media, sempre su base annuale, è destinata ad aumentare da 2.100 a 3.000 sterline, in quanto gli aiuti del governo si riducono e il contributo invernale di 400 sterline finisce. Ci sono quindi associazioni dei consumatori che chiedono nuovi interventi statali. Ma il cancelliere dello Scacchiere Jeremy Hunt era stato già molto chiaro in merito affermando che non c'è "il margine di manovra per fare una nuova importante iniziativa per aiutare le persone".