Nella “settimana del risparmio” gli italiani sono più propensi a cambiare fornitore: online si possono risparmiare fino a 250 euro l’anno sulle bollette

Non solo e-commerce: il Black Friday , a sorpresa, impatta anche l’acquisto di luce, gas, internet e mobile. Tanto che, nella settimana del “venerdì nero”, è attesa una variazione del +120% nei cambi di fornitore (solo l’anno scorso si è registrato un +68% sull’energy, un +98% su telefonia), spinta dalla guerra degli sconti che non risparmia neanche il mondo dell’energia. A rivelare come la corsa al risparmio ormai tipica dell’ultima settimana di novembre riguardi anche il mondo delle bollette è Switcho (www.switcho.it), la piattaforma del risparmio personalizzato che aiuta gli utenti a risparmiare sulle proprie spese ricorrenti. Se si guardano i dati 2020, Switcho ha rilevato un significativo aumento di richieste di cambio fornitore proprio nella settimana del Black Friday rispetto alle settimane precedenti e successive. Una ricerca di risparmio attesa anche per questo 2021, per cui le stime di Switcho prevedono incrementi per il +120%, specie dopo gli aumenti record registrati dai prezzi di luce e gas negli ultimi mesi.

Un appuntamento anche per le commodity

“Contrariamente a quanto si potrebbe immaginare, il Black Friday è un appuntamento importante per gli italiani non solo per acquistare nuovi prodotti a prezzi ridotti, ma anche per ottimizzare il risparmio su ‘commodity’ come luce, gas, internet e mobile. È una ricorrenza in cui anche i fornitori si adeguano - soprattutto online - al periodo, dove contiamo offerte per un risparmio medio potenziale di 250 euro l’anno tra sconti in bolletta, riduzioni sul costo della materia prima (schizzata alle stelle negli ultimi mesi) e vantaggi accessori (i.e. buoni e-commerce)” commenta Redi Vyshka, COO e co-founder di Switcho.

Green Friday

A fronte di queste previsioni, e in linea con il Green Friday - la versione “ambientalista” del Black Friday, nata per sensibilizzare rispetto al consumismo sfrenato - Switcho lancia a sua volta un’iniziativa per rendere più sostenibile (e consapevole) anche lo “shopping” di energia: sulla piattaforma, infatti, sono disponibili solo offerte per passare a forniture basate su energia rinnovabile - molte delle quali dedicate agli utenti Switcho. “Abbiamo lavorato a quattro mani con i nostri partner per ottenere offerte sulle opzioni per energia ‘verde’, con l’obiettivo di incoraggiare il passaggio a forniture rinnovabili: tutte le offerte attive in questi giorni sono ‘green’, per un risparmio non solo in bolletta, ma anche di CO2 - conclude Redi Vyshka - senza dimenticare che cambiare fornitore online è già di per sé una scelta che fa bene all’ambiente: fare tutto online riduce lo spreco di carta e la produzione di emissioni, dalla burocrazia per il cambio fornitore e la sottoscrizione di nuovi contratti - che seguiamo noi per conto dell’utente - per finire con la ricezione delle bollette in formato elettronico”.