Federalberghi: danni economici pesanti a hotel e ristoranti, occorre provvedere al più presto. Areti a Roma mette in campo 500 tecnici e squadre attive. A Milano bloccata l’attività giudiziaria

Accesi di giorno ma anche di notte, nelle case, negli uffici, nelle attività commerciali. Le temperature bollenti costringono a turni straordinari i sistemi di aria condizionata. Risultato: la rete elettrica in tutta Italia va in tilt, e i black out non si contano più. A pagare lo scotto maggiore, con ingenti danni economici, le località baneari nel pieno della stagione estiva ma anche le città. È accaduto in Veneto ma anche a Roma, Milano e Torino.



Qui Veneto

Jesolo, Bibione, Caorle: hotel, ristoranti e attività commerciali rimasti senza corrente per ore, ma problemi ce ne sono un po’ ovunque. Gli stessi riscontrati nel 2022 per il caldo prolungato. Già allora ad Abano Terme albergatori e comune avevano inviato una lettera a E Distribuzione per segnalare disservizi e disagi: ascensori fermi, pompe delle piscine e degli impianti rotte, pc e server bloccati. E ora la storia rischia di ripetersi. Così si perdono i clienti - denuncia il presidente degli albergatori del Veneto Massimiliano Schiavon. Nell'ultimo anno - afferma - le strutture alberghiere hanno pagato 200 milioni di euro di elettricità: “Pretendiamo il servizio o il rimborso”. Da più parti si chiede l'ammodernamento della rete elettrica per mettere fine ad una situazione che penalizza tutti, famiglia comprese.



Qui Roma

Tante le segnalazioni di commercianti e cittadini nella capitale. Areti mette in campo 500 tecnici e squadre attive h24. Temperature elevate anche la notte, per questo i condizionatori non riposano mai. E il grande caldo è tornato a colpire anche sul lato elettrico: da una parte mettendo in crisi i sistemi portandoli al surriscaldamento e quindi facendoli saltare, dall'altro con la grande richiesta di energia elettrica da parte degli impianti di condizionamento a causa delle elevate temperature. E i blackout tornano a colpire la capitale: distacchi elettrici sono stati segnalati a Monteverde, Colli Aniene, ma anche Torpignattara, Pigneto, Villa Gordiani, con cittadini costretti a trasferire in ospedale malati gravi o commercianti rimasti a dormire nei negozi. Areti, il gestore della rete elettrica della capitale, ha attivato squadre operative che sono in azione sul territorio h24, per un totale di circa 500 tecnici per garantire un pronto intervento.



Qui Milano

Milano si ritrova a fronteggiare una serie di blackout dovuti alle alte temperature, come già accaduto in altre estati particolarmente roventi. Giorni fa a Milano i guasti alla linea elettrica si sono fatti più frequenti e prolungati, come viene segnalato anche nelle community online di diversi quartieri. Tra le aree più colpite Tortona, Giambellino, Bande Nere, San Siro e Affori sul lato ovest della città, Guastalla, Piola e Loreto a est, fino ad arrivare in zone centrali come Moscova e il Quadrilatero della moda. In Tribunale la fornitura elettrica è stata sospesa per due volte. Sette persone sono rimaste bloccate in ascensore per un’ora, mentre la mancanza della connessione internet ha fermato lo svolgimento dell’attività giudiziaria.



Qui Torino

Emergenza anche a Torino, dove il problema si registra nei quartieri più popolosi come Mirafiori, e ad Ancona. Qui nel pomeriggio di giovedì 18 luglio si è verificato un doppio guasto nella zona del quartiere Adriatico Passetto, poi in serata i vigili del fuoco sono intervenuti all'ospedale pediatrico Salesi, dove la situazione è tornata sotto controllo grazie al gruppo elettrogeno del nosocomio.