Presentata una risoluzione di proroga a fine anno da Alberto Gusmeroli, presidente della commissione Attività produttive della Camera e Alberto Bagnai

La Lega punta su una nuova proroga per il rientro in tutela delle bollette elettriche previsto per il primo luglio. Alberto Gusmeroli, presidente della commissione Attività produttive della Camera, e responsabile fisco del carroccio, ha depositato insieme ad Alberto Bagnai, vicepresidente della commissione Finanze, una risoluzione.



La richiesta

Con questo provvedimento – ha spiegato Gusmeroli in una nota – si è chiesto di posticipare al 31 dicembre 2024 il termine di rientro nel mercato tutelato (richiesta formulata peraltro anche al ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto dopo la sua seconda audizione in commissione), prevedendo al contempo per tutti coloro che ancora si troveranno nel mercato libero di poter aderire al sistema a tutele graduali nel triennio 2024-2027: questo oltre ovviamente all’irrobustimento di una fattiva campagna di monitoraggio volta a prevenire pratiche commerciali aggressive e scorrette, da accompagnarsi a un potenziamento dell’attività informativa a beneficio del cittadino, specie se anziano o fragile.



La questione consapevolezza

“Voglio ricordare come nel nostro Paese una consistente fetta della popolazione manchi degli strumenti conoscitivi basici per poter gestire una pratica digitale. Per questo, con la risoluzione presentata oggi, ho richiesto di sensibilizzare Arera affinché presso lo Sportello del consumatore sia attivato un numero telefonico unico a cui rivolgersi con maggior facilità, oltre alla predisposizione di un modulo unico per tutti gli operatori energetici, facilmente scaricabile dal portale”, ha concluso Gusmeroli.