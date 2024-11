Sui social network si sono diffuse nuove teorie cospirative secondo le quali queste alluvioni sarebbero determinate da navi dotate di antenne montate su alcune navi turche presenti, secondo alcuni, sui luoghi della tragedia. Ma i fatti mostrano altro, smontando ancora una volta una delle più famose teorie del complotto

di Roberto Bonafini

Il ricco patrimonio delirante dei complottisti di tutto il mondo si è arricchito di recente di un nuovo nemico da combattere e che nasce da una tecnologia futuribile e super segreta nell’obiettivo di cagionare dolore e problemi all’uomo. In questo caso – leggiamo sul sito svizzero Corriere del Ticino - nel mirino c’è la spiegazione della terribile alluvione del 29 e 30 ottobre di Valencia in Spagna, ma anche quella di Catania del 12 e 13 novembre. Che cosa le accomuna? La presenza nel mare antistante questi luoghi di navi con “antenne” montate sul ponte e in grado di modificare gli effetti del meteo.



Navi al largo

Stando ai deliri provenienti di alcuni sui social network, che avrebbero postato anche le immagini, i responsabili sarebbero le navi varate con il nome di MV Karadeniz Powership Onur Sultan e Karadeniz Powership Osman Khan. Queste navi, di proprietà dell’azienda turca Karpowership, sono centrali elettriche galleggianti che, tramite grandi generatori elettrici a bordo, servono a colmare le esigenze energetiche temporanee. Vengono ormeggiate in prossimità dei luoghi che hanno bisogno di elettricità e collegate con il punto di fabbisogno energetico. Ma (ovviamente) non hanno alcun potere di provocare di modificare i fenomeni atmosferici. Oltretutto, la Onur Sultan che batte bandiera liberiana e ha lavorato a lungo in Birmania-Myanmar (senza causare sfracelli), era a fine ottobre lontana dalla Spagna: dopo un controllo tecnico a fine settembre a La Palma, una delle Isole Canarie (a sud ovest del Marocco, a oltre 2mila chilometri da Valencia), la nave si è diretta verso il Mar di Marmara in Turchia; mentre nello stesso momento la Osman Khan era ancorata in Turchia.

Ma non è tutto. Secondo un altro video diffuso a metà novembre su TikTok, una terza nave, la Karadeniz Powership İrem Sultan, avrebbe provocato il nubifragio del 13 novembre nella zona di Catania, in Sicilia, visto che, a loro dire, la settimana prima si trovava nei pressi dell’isola. Ma naturalmente anche questa notizia è falsa poiché la stessa si trovava nello stesso momento ai Caraibi.



L’origine della bufala

Ma da dove arriva questa tesi? Dalla più famosa teoria del complotto che prende di mira Haarp, l’high frequency active auroral research program. Si tratta di un’installazione scientifica costruita in Alaska nel 1993 con lo scopo di studiare le proprietà e il comportamento della ionosfera per capire come questa possa influenzare i sistemi di comunicazione e navigazione militari e civili. Tuttavia, Haarp non ha la capacità di influenzare il clima o il meteo perché il suo segnale non colpisce gli strati più bassi dell’atmosfera (troposfera), dove hanno origine i fenomeni meteorologici.