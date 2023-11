A2A vince in 6 lotti, Agsm Energia in 5, Hera in 4, Enel e Edison in uno. Prezzi -18,15% sulla salvaguardia. In ballo volumi per 18 TWh

Sono cinque gli operatori selezionati da Consip nella gara da oltre 3 miliardi euro per la fornitura di energia elettrica alle amministrazioni pubbliche (Convenzione EE 21). In particolare, A2A si è aggiudicata 6 aree, Agsm Energia 5, Hera 4, Enel e Edison una ciascuno. Consip ha aggiudicato il nuovo contratto per la fornitura di Energia Elettrica alle amministrazioni pubbliche per un quantitativo disponibile di 18 Terawattora (TWh) e un valore di oltre 3 mld/€. Con questa iniziativa, le amministrazioni possono beneficiare della più grande negoziazione di energia elettrica d'Italia, avendo la garanzia di utilizzare un contratto con prezzi e condizioni vantaggiose, prestabilite e trasparenti.



La gara

La gara – suddivisa in 17 lotti geografici – ha registrato eccellenti risultati sia in termini di partecipazione (5 concorrenti per un totale di 50 offerte), che economici (-18,15% rispetto al prezzo del Servizio di Salvaguardia 2023-2024), nonostante, a quasi 2 anni dall’inizio del conflitto Russia-Ucraina, lo scenario energetico rimanga ancora incerto. La finestra di adesione aveva una durata di 12 mesi - ad eccezione del Lotto 16 Sicilia per il quale la durata è di 10 mesi - e ha permesso di stipulare contratti di fornitura a prezzo variabile per un anno. I corrispettivi delle forniture saranno aggiornati mensilmente in base ai prezzi rilevati sulla borsa elettrica italiana. L’iniziativa consente, infine, la possibilità di attivare l’Opzione Verde, per ottenere la certificazione della fornitura da sole fonti rinnovabili tramite Garanzia di Origine (GO).



I vincitori

Questo l’elenco degli aggiudicatari:

1 - Valle d’Aosta, Piemonte AGSM AIM Energia

2 - Province di Milano e Lodi A2A Energia

3 - Lombardia, escluse le Province di Milano e Lodi, A2A Energia

4 - Trentino A.A. e Friuli V.G. AGSM AIM Energia

5 – Veneto Edison Energia

6 - Emilia Romagna A2A Energia

7 - Sardegna, Liguria AGSM AIM Energia

8 - Toscana A2A Energia

9 - Umbria, Marche A2A Energia

10 - Provincia di Roma Hera Comm

11 - Lazio esclusa la Provincia di Roma Hera Comm

12 - Abruzzo, Molise A2A Energia

13 - Campania Hera Comm

14 - Puglia, Basilicata AGSM AIM Energia

15 - Calabria Hera Comm

16 – Sicilia Enel Energia

17 – Italia AGSM AIM Energia